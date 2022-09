'RADI NA ŠTETU SVOG DETETA' Milan Popović OTVORIO DUŠU: Istakao da Severini treba stručna pomoć, pa priznao u kakvom je odnosu sa njenom sestrom!

Ponovo su krenuli razni medijski natpisi o Severini i njenom odnosu s bivšim partnerima.

Nakon što je javnost saznala za fizički obračun pevačice Severine Vučković i njene sestre Marijane Popović, ponovo su krenuli razni medijski natpisi o Severini i njenom odnosu s bivšim partnerima.

Glavni razlog tome je njena sestra Marijana koja je nakon sukoba počela da pominje razne nesuglasice i iznosi detalje odnosa Severine i njenih bivših partnera - Milana Popovića s kojim ima sina i bivšeg supruga Igora Kojića, a u medijima je izjavila i kako je pevačica fizički napadala bivše partnere. Sada je Milan rešio da progovori o svemu.

Smatrate li vezu sa Severinom svojom greškom. Je li vam žao što ste bili s njom u vezi?

- Ja sam vernik i sve što se događa u našim životima shvatam kao jedno iskustvo, lekciju koja je u svakom slučaju korisna za naš dalji život. Tako isto i ovu vezu smatram kao jedno korisno iskustvo, kakvo god da je bilo, i iz toga sam mnogo naučio i kasnije mi se u životu mnogo lepih stvari događa zahvaljujući tom iskustvu.

U medijima su se često provlačile priče da se o svom životu savetujete s raznim vračarama, da ste čak i kuću uredili i dali sagraditi na nekakav poseban način. Koliko ima istine u tome?

- To su insinuacije Severininog PR tima koji na sve moguće načine pokušava od mene napraviti čudaka, nenormalnog čoveka, fanatika, a nisu svesni toga da time samo Severini nanose veću štetu. Ali, doći će i taj dan kad ću moći govoriti o svim tim vradžbinama i svemu tome što Severina redovno radi, a što upravo govori suprotno od ovog što njen PR tim pokušava da predstavi.

- Ako vas zanima šta je feng šui koji praktikujem, a koji mnogi u svetu praktikuju, to je nešto što se nikako ne kosi s religijom. To je način na koje se grade kuće, razni objekti, čak se i crkve grade po određenim pravilima - kada znate s koje strane treba doći oltar, s koje strane treba doći krst, gde je ulaz u crkvu - to su isto određena pravila kao što postoje ta pravila po toj nekoj istočnjačkoj filozofiji. Istočna filozofija je uspela sačuvati svoju mudrost posljednjih pet hiljada godina, dok je ta drevna mudrost koja je stečena isključivo metodom promatranja, nažalost, izgubljena u zapadnom svetu zbog ratova, spaljivanja knjiga, ubijanja pametnih ljudi i zbog svih tih ratova koji su se redovno vodili. Tako da ne vidim tu ništa čudno ili fanatično i čak mislim da sam privilegiran što sam dobio mogućnost da ta znanja, koja nisu dostupna svima, mogu koristiti u svom životu.

Postoji li mogućnost da jednog dana rešite razmirice sa Severinom, da se na neki način pomirite?

- U ovom trenutku meni se čini da je to nemoguće, jednostavno nemoguće.

- Mislim da to nije stvar vremena već da će s vremenom situacija biti sve gora. Ne zbog mene, ne zbog onoga što ja radim, ne zbog Igora i onoga što Igor radi, već jednostavno postoje neke objektivne činjenice zbog kojih je situacija nepopravljiva ukoliko se ne umeša struka.

Kada ste bili u vezi sa Severinom, jeste li primetili da postoje neki njeni porodični problemi sa njenom sestrom? Naime, njena sestra je tada vas javno kudila, a hvalila Severinu, sada je nešto drugačija situacija.

- Evo, imamo novi primer kada je navodno Severinina majka dala izjavu za medije. Severinina majka ne bi mogla da pročita tu izjavu, a kamoli da je sama sastavi. Isto tako je navodna ta izjava Severinine sestre Marijane pre mnogo godina, zbog koje smo se Marijana i ja kao porečkali, bila napisana od strane Severine i njenog PR tima, a ne od Marijane. Moja ljutnja na Marijanu i ta navodna Marijanina kritika mene nisu bile zapravo Marijanina kritika mene već opet aktivnost tog Severininog PR tima koji je na sve moguće načine pokušavao mene ocrniti kako bi pogodovao Severini.

U kakvom ste danas odnosu s Marijanom?

- Imamo odličan, vrlo otvoren odnos. Ipak je Marijana tetka našem Aleksandru i puno je vremena provodila ranije s Aleksandrom. Severina je tražila da ostavi dete ili kod Marijane u Beogradu ili kod porodice Kojić i da ode, a pritom nije dozvoljavala meni da budem s detetom, tako da je Marijana bitan subjekat u odrastanju našeg sina i po meni je potpuno pogrešno da se kao takva osoba isključi iz detetovog života, kao što je to Severina pokušala da napravi. Marijana i Aleksandar su puno vremena provodili zajedno i u dobrim su odnosima. Ono što Severina piše da se nisu videli godina, znam da to nije istina.

Kada sklonite na stranu vaše rasprave sa Severinom, jeste li ipak zadovoljni Severinom kao majkom vašeg sina?

- Severina bezuslovno voli svoje dete i Severina definitivno tom detetu pruža tu majčinsku ljubav koja je njemu potrebna. Da li je to dovoljno za nekoga da se okarakteriše da bude kompetentan i dobar roditelj, nisam baš siguran. Postoji mnogo drugih elemenata koji su bitni da se neko okarakteriše kao dobar roditelj osim te osnovne ljubavi prema svom detetu.

- Ne slažem se s načinom i pristupom kako Severina pristupa roditeljstvu i čini mi se da to čini na štetu, svesno ili nesvesno, ali što god da radi, kako god da radi, sad ovo u poslednje vreme, čini to na štetu svog deteta.

Kako se Aleksandar slaže s vašom drugom decom i suprugom?

- Mogu reći samo da smo mi jedna skladna porodica, stabilna, mirna, smirena, staložena. Aleksandar odrasta uz puno te dobre porodične energije što mu daje neku zaštitu toj agresivnoj, nestabilnoj atmosferi u kojoj odrasta dok je kod majke.

Da li je Aleksandar u trenutku fizičkog obračuna Severine i njene sestre bio sa Severinom?

- Na sreću bio je pošteđen, ali mi je Igor rekao da je Aleksandar često bio svedok Severininih agresivnih istupa dok su živeli zajedno u Zagrebu i da je Igor u takvim situacijama poduzimao mere kako bi zaštitio Aleksandra i poštedeo ga takvih agresivnih ponašanja od strane majke.

Koji su vaši dalji koraci? Kada verujete da će se ovaj dugogodišnji sudski spor završiti i kako očekujete da bi se moglo završiti?

- Na vrhovnom sudu se trenutno nalazi naš zahtev za revizijom odluke koja je donesena u Splitu pre dve godine i nadam se da će vrhovni sud utvrditi nepravilnosti koje su više nego očigledne da su se dogodile kod donošenja te odluke u Splitu. Sad imam još puno više detaljnih informacija kako se uticalo na donošenje te odluke u Splitu čime ću se baviti u narednom periodu. Nadam se da će prilikom ispravljanja tih nepravilnosti, kada do toga dođe, da će presuda biti izmenjena i da će se dete vratiti meni gde mislim da, s obzirom na sve okolnosti i na ponašanje majke, i pripada.

Postoji li nešto što biste želeli promeniti ili da možete vratiti vreme, da li biste nešto drugačije napravili kada su u pitanju odnosi sa Severinom?

- Ja još uvek ne znam šta je to što sam ja napravio pogrešno i ja još uvek ne znam što je to što Severina hoće i želi da postigne kako bi se mi dogovorili oko našeg zajedničkog roditeljstva nad našim detetom. Ono što je zanimljivo i što sam primetio, ne ja samo, nego i struka, je da kod Severine postoji jako izražen strah od ostavljanja, od biti ostavljena, a što između ostalog dokazuje i njena nedavna izjava da je njena najomiljenija pesma "Ostavljena". Tako da, mislim da taj njen strah od ostavljanja, kako je jedan psihijatar izjavio, to je ono što se njoj u životu i događa na kraju jer svima nama se obično dogodi ono čega se najviše bojimo i taj njen strah od biti ostavljena je nešto što je sputava da donosi razumne odluke koje bi bile u najboljem interesu našeg deteta.

Autor: M.K.