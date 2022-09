SKANDAL! Uništena spomen tabla Mileni Dravić i Gagi Nikoliću na Vračaru! Beograđani BESNI ZBOG OVOG PRIZORA!

Skver Milene i Gage prostire se na 850 kvadratnih metara, a otvoren je pre godinu dana.

U srpskoj prestonici je uništena spomen tabla glumačkim legendama Mileni Dravić i Draganu Gagi Nikoliću, koji su bili u braku 44 godine.

Na društvenim mrežama se dele fotografije sa lica mesta, a Beograđani su besni zbog prizora na Vračaru. Skver Milene i Gage prostire se na 850 kvadratnih metara, a otvoren je pre godinu dana.

Milena i Dragan upoznali su se na snimanju filma "Horoskop", a iz druženja se kasnije rodila i ljubav. Nedugo potom, rešili su da otpočnu zajednički život.

O tome koliko je bilo teško da joj priđe, Dragan je jednom prilikom govorio javno.

- Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja - kazao je on tada za domaće medije.

Venčali su se 1971. godine, tokom snimanja novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića. U pauzi između snimanja, tražili su dodatnih sat vremena, otišli u opštinu Vračar i sklopili brak, na iznenađenje mnogih.

U retkim prilikama, kada su javno pričali jedno o drugome, uvek su isticali da im je bračni drug najveća podrška i najstroži kritičar, dok su bez ulepšavanja isticali šta podrazumeva jedan brak.

