Razvezao jezik!

Večerašnji gost u emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji kod Sanje Stanković i Stefana Miloševića Pande je Lazar Čolić Zola, bivši učesnik Zadruge. Zola je tom prilikom govorio o aferi sa Deniz Dejm u rijalitiju, ali i o prašini koja se podigla zbog video-poziva koji je imao s bivšom devojkom Miljanom Kulić, dok je ona bila u bolnici.

- Nisam saznao da li je Deniz promenila pol. Zove me neka devojka na telefon, a pre toga sam imao frku s Deniz kad me je polila. Zove neka baba u emisiji i kaže da ima proverene informacije da Deniz bila muško. Ja sam celu emisiju mislio o tome da mi je muško p*pu*ilo... Pogubio sam se totalno... - rekao je Zola, a onda se osvrnuo na pretnje koje je dobio od Miljaninog dečka Nenada Macanovića Bebice, nakon video-poziva s Miljanom.

- Dok je ležala tamo, čuli smo se. Posle me je zvao njen biznismen, multumilioner da mi kaže da je ne uznemiravam. Nešto mi je pretio on, ja sam prekinuo vezu. Posle sam video da su on i njegova tašta nešto pričali o meni, pa sam se ja uključio u emisiju da objasnim da nisam uznemiravao Miljanu, imao sam dokaze za to. Miljana me je čak zvala tokom tog razgovora da odem kod njih u goste. Zamislitite to. Mariji i Bebici preporučujem da me ne smaraju, da me ne diraju... - otkrio je bivši zadrugar, a onda prokomentarisao glasine da je Bebica navodno zaprosio Miljanu.

- Ne znam, prvi put čujem to sada. Ne znam šta da kažem... Razmišljam gde je prsten maznuo. Čuo sam da je maznuo neki sat na Zlatiboru, bila im je i policija. Cirkus! - rekao je Zola.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.