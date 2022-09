ŽURKA POKAZALA NOVA LICA ZADRUGARA! Anita digla ruke od Markovića, bacila oko na OVOG cimera, dok je on jurio od Ane do Maje - evo kod koje je pokušao da UĐE U KREVET!

Neočekivano!

Sinoćna žurka na veleleponom imanju poremetila je odnose mojih zadrugara. Od samog početka moglo se predpostaviti da će prošla noć biti veoma zanimljiva, što se i desilo.

Na samom početku večeri, Veliki šef je poslao pismo zadugarima kako bi uticao na njih i njihovo ponašanje:

Zadrugari, uzimajući u obzir dešavanja u "Zadruzi" od prvog dana, pa do danas, neophodno je da osudimo ponašanje pojedinih zadrugara. Televizija Pink se bori protiv svih vrsta nasilja, posebno protiv nasilja u "Zadruzi", sveukpno protiv nasilja. Poslednji put vas upozoravamo i osuđujemo nasilje. Svaki naredni put ćete biti ozbiljno kažnjeni honorarima. Strogo osuđujemo zadrugare koji ne rešavaju stvari verbalnim putem - pročitala je Marina pismo.

Nakon toga je počela žurka u Zadruzi. Svi su se uputili u kazino, a pravo iznenađenje desilo se kada je Sandra Rešić zakoračila u kazinu i latila se mikrofona.

Pojedini zadrugari su joj dotrčali u zagrljaj, i celo veče se veselili uz njen vokal.

Zanimljivo se provodio i Marko Marković oko koje su pojedine zadrugarke obletale. Naime, veče je počeo u društvu Ane Spasojević sa kojom je igrao.

U jednom trenutku se Marko se izdvojio sa Majom Marinković i sa njom pevao pesme i plesao. Njih dvoje su čak i plesali kraj čuvenog ogledala koje Markova bivša devojka Stanija Dobrojević obožava.

Maja je toliko bila raspoložena celo veče pa je neprestano pevala i igrala a onda uradila nešto što samo ona može.

Naime, Maja je zapevala stihove jedne pesme i posumnjalo se da je to posvćemo njenom bivđem dečku Peci Raspopoviću i Aleksandri Subotić.

Spavaš s njom, a mene dozivaš nesmotreno - pevala je Maja i pokazivala u kameru.

Anita Stanojlović je deo večeri provela u društvu Marka Stefanovića, a u jednom momentu je primetila da mu se Maja približava pa je odlučila da ga "zaštiti" od nje.

Anita i Marko Stefanović se nisu razdvajali pa mu je ona u jednom momentu i pevala pesmu:

Čini mi se da sam se zaljubila - pevala je Anita.

Do prvih čarki je došlo između Jovane Tomić Matore i Ivan Puzić. Naime, Matora je zamrela Ivani jer ne želi javno da se ljubi sa njom, pa ju je osudila zbog toga.

Zanimljiv ples je imala Zorica Marković koja je igrala vrlo prisno sa Ivanom Neškovićem. Pevačica se pripila uz Ivana, koji ju je zagrlio i zaigrao sa njom. Do sada Zoricu nismo viđali da ovako pleše sa nekim cimerom.

Nakon toga je Zorica razgovarala u dnevnoj sobi sa Majom Marinković o Marku Markoviću, Marku Stefanoviću i Aniti Stanojlović.

Zanimljiva situacija se dešavala u tom trenutku u kazinu gde je došlo do pomirenja između Sandre Rešić i Lepog Miće pa mu je Sandra otpevala omiljenu pesmu.

Anita Stanojlović se noćas nije odvajala od Marka Stefanovića, sa kojim je napustila žurku i došla u Belu kuću. Sela na garnituru, a potom je stavila svoju glavu na njegov stomak pa su razgovarali o njima i zadrugaima koji ih odmeravaju.

Adam Đogani se požalio Marku Markoviću na problem koji ima sa svojom devojkom DJ Tamaris. Naime, on je otkrio da je Tamara ljubomorna na Jelenu Golubović.

Prija mi da se ohladim. Posvađali smo se, nešto se u WC-u desilo. Tuširao sam se, ušla je Jelena Golubović, rekla je: "Nemoj da izlaziš, p*škim", ja sam rekao: "Pa šta, ja sam go, da izađem sad, prestala bi da p*šaš". Evo sad, ne pričamo zbog gluposti. Znaš koliko me iritira - krenuo je Adam.

Nemoj da se uvrediš, ja mislim da ona čeka bilo kakav povod da te otkači. Ako je to povod da ne priča sa tobom... - istakao je Marković.

Traži ti sitinicu da bi raskinula - ubacila se i Milica Veselinović.

Boli me k*rac, da se ljuti oko gluposti - dodao je Adam.

Nakon što je obasipao pažnjom Maju Marinković u sobi za izolaciju, zajedno sa Milicom Veselinović savetovao Adama Đoganija, pa se peckao sa Anitom Stanojlović, Marko Marković je otišao do Bele kuće da doručkuje sa Anom Spasojević.

Marko se nakon doručka i šetnje sa Anom, uputio ka izolaciji gde je Maja Marinković spavala, ali Marko ju je probudio i udelio joj par komplimenta, ali njoj se to nije svidelo, pa su se u tu priču umešali i Zvezdan Slavnić i Miki Đuričić:

Nije Marko tip za tebe, previše je mekan. Sažvakala bi ga i ispljuvala za nedelju dana - dodao je Miki.

Objasni im, Miki - rekla je Maja.

Voliš ti to grublje, kad te hvataju za kosu, fini, vaspitani i kulturni nemaju šansu - dodao je Slavnić a on i Miki su nastavili da tvrde da Marko nije za Maju.

Međtuim to Marka nije omelo, on je nastavio da se udvara Maji pa je čak i legao pored nje u krevet, ali mu je ona u više navrata stavila do znanja da su oni prijatelji. Marko je konstantno navaljivao da spava pored Maje, ali mu ona to nije dozvolila.

