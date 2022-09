'OSMAKČIĆ MI JE NAJVEĆI ŽIVOTNI BLAM' Sandra Rešić posle Zadruge priznala: Njega bih rado izbrisala iz CV-ja!

Pevačici Sandri Rešić posle učešća u "Zadruzi" sve je krenulo uzlaznom putanjom - snimila je hit "Prerano", koji je nedeljama u vrhu trendinga, a ne krije da joj je drago što su ljudi o njoj promenili mišljenje, na bolje.

Kaže da su je ranije doživljavali potpuno drugačije, ali da se u "Zadruzi" predstavila u pravom svetlu.

- Ljudi su pre rijalitija imali drugačiju sliku o meni, kao da sam nadžak baba, da prkosi svima. Inače, ja ne volim negativne ljude, one koji su depresivni i koji me umaraju, volim da se uvek smejem. Ja sam u rijalitiju naučila da me baš ništa ne zanima osim moje porodice i najbližih ljudi. Mogu da mi pišu šta hoće, ja ću se na sve samo nasmejati. Mislim da sam dosta sazrela za sve ove godine - istakla je Sandra u jednom intervjuu.

Nakon izlaska iz rijalitija pevačica je liniju dovela do željenog izgleda, a iako neki smatraju da je za to zaslužna dijeta, istina je sasvim drugačija.

Trening definitvno nije, jer ne treniram, a nije ni ljubav. Zaslužno je sve po malo, malo dijeta, malo psihički momenat, malo spavanja, malo svega u rijalitiju. Sve što radim, radim profesionalno, disciplinovana sam, pa sam takva bila u rijalitiju, učestvovala sam u svemu. Mene sekiracija druže, prepolovi - iskrena je pevačica koja je u rijalitiju imala dve ljubavne veze i pred kamerama pokazala i svoju drugu stranu, a danas priznaje da bi neke momente vrlo rado izbrisala iz života da može.

Ne bih to nazvala blamom u ljubavi, moje emocije su bile iskrene, o drugoj strani ne želim da pričam, to sam prestala davno. Išla sam srcem, uradila sam šta sam uradila jer sam htela, pa makar i trajalo i dva dana i kada pogledam ne kajem se jer sam bila iskrena. A kao svoj najveći blam navešću jednog učesnika Marka Osmakčića, volela bih da ga izbrišem iz svog CV-a, to je zaista blam veka - dodaje kroz osmeh.

Autor: pink.rs