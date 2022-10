ZARADIO DOBRU PENZIJU! Željko Samardžić iskreno o supruzi Maji i njihovoj LJUBAVI, a ono što on može u 67. GODINI, mnogi mlađi NE MOGU!

Otvoreno!

Željko Samardžić (67) vreme uglavnom provodi u svojoj kući u Dobroti gde, kako kaže, voli da svira i da šeta. Sa suprugom Majom povremeno kuva, a otkriva i da više nema potrebu ni da radi jer je penziju zaradio.

- Ne verujem da je pandemija promenila ljude, barem mene nije. Korona nas je naterala da menjamo neke navike i planove, ali srećom to je sada sve iza nas. Period kada samo bili zatvoreni sam provodio radno u svom studiju. Uradio sam dosta toga što tek treba da čujete. Spremam spot, a tekst je napisala Marina Tucaković. Takođe, radim i obradu jedne moje stare numere - počinje razgovor Željko koji uživa i uz hitove svojih legendarnih kolega.

- Volim da slušam pesme uz koje sam muzički rastao. Uživam uz numere Olivera Dragojevića, Đorđa Balaševića i Kemala Montena - tvrdi pevač i dodaje da danas ima previše izvođača i muzike:

- Danas se objavljuje mnogo muzike, možda čak i previše. Uz moje afirmisane i dokazane kolege, dosta je novih i odličnih pevača koji dolaze, ali mislim da nedostaje dobrih pesama. U numerama je suština, a bez njih se nije izradila nijedna dobra i kvalitetna karijera.

Pevač kaže da od muzike može da se živi kao i da je nedavno zaradio penziju.

- Pristojno već godinama živim od muzike, čak sam pre izvesnog vremena zaradio i penziju. Muzika je moj posao i hobi kojim bih se bavio čak i da sam izabrao i neko drugo zanimanje kao profesiju. Osećaj slobode koji mi je omogućio posao kojim se bavim i koji obožavam je privilegija na koju sam ponosan, a uz ljubav teško da postoji važnija reč od slobode - tvrdi Samardžić.

Pevač kaže da svoje slobodno vreme leti provodi u Kotoru, da ne planira da kupi novu nekretninu, kao i da je majstor u kuhinji njegova supruga Maja.

- Moj dan na moru je svaki isti i uvek je interesantan. Budim se rano i nakon kafice prošetam uz more, a ponekad i uz merdevine Kotora, onih 1.426 skalina koliko ih ima do tvrđave San Đovani. Kada se popnem, za nagradu uživam u prelepom pogledu na zaliv i stari Kotor. Mogu po ceo dan, a ponekad i noć da uživam u svom brodiću ili barci. Kada ulovim neki dobar komad, to bude razlog da uveče raspalimo roštilj i uživamo - kaže pevač.

- Znam da kuvam, ali ipak je to neuporedivo sa umećem moje Maje, ona je maestro u kuhinji. Imamo kućicu u Dobroti i, za sada, ona je sve što nam je potrebno.

Pevač kaže da trenutno ne razmišlja o privatnom biznisu, posebno ne o otvaranju restorana zbog lošeg iskustva u prošlosti:

- Ne razmišljam o otvaranju kafane i ako me mnogi nagovaraju. Imao sam nedavno svoj lokal u Mostaru i imam ne baš tako pozitvno iskustvo iz tog zanimanja. Ako bih otvarao restoran to bi eventualno bilo za druženje i uživanje sa mojim prijateljima- ispričao nam je Željko.

Autor: P.R.