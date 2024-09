NOSIM SE SA BOLEŠĆU KAKO ZNAM I UMEM Željko Samardžić otvorio dušu o zdravstvenom problemu: Dugo sam ovo imao, a nisam ni znao

Čuveni pevač Željko Samardžić suočio se sa autoimunom bolešću, a o svojoj borbi otvoreno govori.

Željko je otkrio od kakvog sindroma je oboleo, te izneo u javnost niz detalja.

Bolest koja smanjuje funkciju štitaste žlezde podrazumeva simptome koji mogu da se javljaju mesecima ili godinama, ali ih pevač dugo nije prepoznao.- To je jedna autoimuna bolest štitne žlezde koja stvara povremene probleme. Čim sam krenuo sa redovnim terapijama, sve je bilo u redu. Svako jutro popijem po jednu tableticu i to je to - kazao je Samardžić nedavno.

- Žene uglavnom obolevaju od te bolesti, ali, eto, mene je zadesilo i nosim se sa tim kako znam i umem. Kasnije sam saznao da dosta mojih prijatelja ima Hašimoto sindrom, a ja sam ga imao dugo, a da to nisam ni znao - rekao je potom pevač, a ovaj poremećaj uticao je da promeni životne navike.

Pevač se osvrnuo i na svoje nastupe, ali i na penzionerski život sa suprugom.

- Imam svoju penziju, koja mi je dovoljna. Supruga Maja i ja nemamo neke posebne prohteve. Živimo skroman život, ali dostojan svih onih koji pristojno žive, što bih svima poželeo - jasan je bio on.

"Ne zarađujem samo ja od mojih koncerata"

- Nažalost, nisam ja jedini koji je zarađivao od mojih koncerata. Tu su i instrumentalisti, muzičari, ljudi koji se bave rasvetom, kablovima… Velika mi je radost kad im javljam za koncert, verujem da ih ta vest često obraduje više nego mene - zaključio je pevač bio za "Stori".

Autor: Milica Krasić