MIMAS HAKOVAN ONLIFENS?! Oni progovorili o ZARADI i njihovom odnosu, Peja raspalio po Ivanu Marinkoviću: Laže, pisao mi je poruke da sam JADNIK! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović na samom početku emisije "Narod pita" porazgovarala sa svojim gostima Mimas, Grujom i Jovanom Pejićem Pejom.

- Naravno da smo zajedno, srećni smo, sve je super, hvala Bogu. Baba je super, nije ljuta, ne meša se, podržava. Prihvatila ga je super. Živite zajedno. Na Onlifens ne mogu da uđem, ne znam šta se desilo, baš me zanima da vidim na čemu je. S obzirom da sam ja javna ličnost, ne ide mi u prilog da su nage. Verovatno bi iscurelo nešto da su kao, na primer, od Anđele - rekla je Mimas.

- Pejo, da li si se video, pomirio sa Enom, šta se dešava sa vama - pitala je Ana.

- Ona je uvek čekala da ja prvi kažem to, čujemo se, dopisujemo se, nismo se pomirili. Hteo sam da budem tu uz nju kada je ona bila u emisiji, gledao sam, smatrao sam da treba da joj pustim poruku i da ne treba da se pecka na neke stvari...Konflikt koji se nastavio od početka rijalitija, Ivan i Ena, ja sam rekao da mi se neki Ivanovi stavovi dopadaju, ali to prema Eni nije fer. Ja sam bio pozvan na Anelin rođendan, video sam da je on bio tamo, verovatno bi nastavio da je pecka da sam bio tamo. Ne sviđa mi se ni sa njegove ni sa njene strane, svi smo mi živi ljudi. Meni piše neke poruke na instagramu Ivan da sam jadnik, ovo ili ono. Pisao mi je to kada je bila tu emisija, pa je pričao da sam ga pitao za neku isplatu. Nemam šta ja ovde da se pravdam i da pokazujem, neke laži koje je on tu pričao, više se svodila emisija na mene i Enu nego na njega, kao gosta. On više kreće u napad da se ne bi pričalo o njemu - rekao je Peja.

- Šta ti je još pisao - pitala je voditeljka.

- Par puta je pomenuo kako sam ja njemu pisao za isplatu honorara, on je meni prvi to pisao, neću da pokrećem tu neku nebitnu temu - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić