AKTUELNO

Zadruga

Bolje tako nego da mi kao Eni šalju slike sa lažnim sinom: Ivan progovorio o odnosu sa Željkom Kulićem, pa žestoko potkačio Miljanu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Voditelj je pročitao neke poruke sa društvene mreže X.

- Pitanje za Milenu i Ivana, kako Matora od vas pravi majmuna prošle godine njoj okrenula leđa, a ove godine Ivana? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Na meti žestokih prozivki: Gledateljka raspalila paljbu po Eni Čolić, Ivan je dokrajčio kao nikad! (VIDEO)

- Desilo se i neće se ponoviti. Ne družim se sa rijaliti učesnicima, osim Marka svi su nula bodova - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pitanje za kumu: Da li ste prodali sve ukradene stvari iz Elite ili ima još robe? - glasilo je pitanje.

- Može da kupi, neka se javi Siti ili lažnoj Grofici - dodala je Kačavenda.

pročitajte još

Dva raspala i glupa paćenika: Kačavenda oplela po veridbi Aneli i Luke, misli da od te ljubavi nema ništa! (VIDEO)

- Krađavenda saznala sve o svima, a Tetovku štiti iako je imala info o njoj? - glasilo je pitanje.

- Čime je štitim? Nisam joj obezbeđenje. Ako nešto ima, verovatno će izaći - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo uključenje, javila se Ljilja Selimović.

- Prvo bih da pozdravim Milenu, ne bih da potvrđujem ono što su mnogi rekli, a to je da si prava dama. Lepi ste, dama, živite tolike godine u Beogradu, treba da izbacite samo neke reči... Vi se ljutite nekoga ne zbog sebe, nego zbog okoline i onih devojaka koje ste prisvojila kao majka. Kad čujem da joj kažu da je baba ja se naježim jer ona meni može da bude ćerka - govorila je gledateljka.

- Nije lako biti pristojan i kulturan, imamo svi loše dane i znam da ne priliči, ali pogani smo svi. Umem da budem svakakva - dodala je Kačavenda.

pročitajte još

TENZIJA NE PRESTAJE: Rat Ene i Ivana poptuno ESKALIRAO! Lete prozivke na sve strane! (VIDEO)

- Ivane, pozdravljam te. Sećam se jedne emisije kviza gde su Ivan i Milena jedini znali sva tri pitanja. To govori o pismenosti, bez obzira da li je bio alkoholičar i to se ne treba mešati. Ja sam videla on nežno drži Željka i da je pravi otac, a zašto ima peh da nije sa svojom decom to nije on kriv. Kad se dvoje svađaju nikad nije jedan kriv - govorila je Lilja.

- Bolje tako nego da mi kao Eni šalju slike sa lažnim sinom - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Miljana ima dobru dušu - nastavila je Ljilja.

- Dobru dušu, ali loš mozak - rekao je Ivan.

pročitajte još

DŽUKELA S AVATARSKOM FACOM: Bora Santana uputio žestoke reči Eni, pa izazvao njenu reakciju: ON JE KONTEJNER OD OSOBE! (VIDEO)

- Još nešto da ne zaboravim, nas gledaoce jako vređa kad satima čekamo da se uključimo, 10 meseci gledamo po celu noć i onda neko kaže: "Šta je baba? Koliko je sati, a sad me zoveš", to nije lepo. Ena, ti si rekla da si vernik i da se moliš dva puta dnevno. Ako to već radiš, moraš da poznaješ religiju. Baš zato što si vernik ne smeš da kažeš da neko treba da crkne i umre, to ne smeš da prevališ preko jezika - poručila je Lilja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

To mi je najveća greška: Ivan na ivici suza zbog narušenog odnosa sa sinom Željkom! Priznao da mu je sve bilo preče od roditeljstva! (VIDEO)

Zadruga

Ništa mi neće poremetiti odnos sa Stefani: Munja brutalnim rečima potkačio Matorinog oca! (VIDEO)

Zadruga

Siguran u njenu ljubav: Peja progovorio o emocijama prema Eni, pa proglasio TRI NAJLOŠIJE OSOBE Elite 8! (VIDEO)

Domaći

Stavio sve karte na sto: Ivan otkrio kako je došlo do pomirenja sa Miljanom, osvrnuo se na vreme provedeno sa sinom Željkom, pa burno odreagovao na po

Domaći

MI IMAMO PRIJATELJSKI ODNOS, SVE MU PRIČAM: Dara Bubamara progovorila o novom albumu, odnosu sa sinom, pa otkrila da li bi se PONOVO UDALA: Mene svaki

Domaći

Žena mi je ISPRALA MOZAK: Ivan otkrio u kakvim odnosima je sa Marijom Kulić, Aneli progovorila o PAKTU Baje i Asmina (VIDEO)