Bolje tako nego da mi kao Eni šalju slike sa lažnim sinom: Ivan progovorio o odnosu sa Željkom Kulićem, pa žestoko potkačio Miljanu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Narod pita". Voditelj Darko Tanasijević večeras je ugosio Enu Čolić, Milenu Kačavendu i Ivana Marinkovića. Voditelj je pročitao neke poruke sa društvene mreže X.

- Pitanje za Milenu i Ivana, kako Matora od vas pravi majmuna prošle godine njoj okrenula leđa, a ove godine Ivana? - glasilo je pitanje.

- Desilo se i neće se ponoviti. Ne družim se sa rijaliti učesnicima, osim Marka svi su nula bodova - rekla je Kačavenda.

- Pitanje za kumu: Da li ste prodali sve ukradene stvari iz Elite ili ima još robe? - glasilo je pitanje.

- Može da kupi, neka se javi Siti ili lažnoj Grofici - dodala je Kačavenda.

- Krađavenda saznala sve o svima, a Tetovku štiti iako je imala info o njoj? - glasilo je pitanje.

- Čime je štitim? Nisam joj obezbeđenje. Ako nešto ima, verovatno će izaći - rekla je Kačavenda.

Usledilo je novo uključenje, javila se Ljilja Selimović.

- Prvo bih da pozdravim Milenu, ne bih da potvrđujem ono što su mnogi rekli, a to je da si prava dama. Lepi ste, dama, živite tolike godine u Beogradu, treba da izbacite samo neke reči... Vi se ljutite nekoga ne zbog sebe, nego zbog okoline i onih devojaka koje ste prisvojila kao majka. Kad čujem da joj kažu da je baba ja se naježim jer ona meni može da bude ćerka - govorila je gledateljka.

- Nije lako biti pristojan i kulturan, imamo svi loše dane i znam da ne priliči, ali pogani smo svi. Umem da budem svakakva - dodala je Kačavenda.

- Ivane, pozdravljam te. Sećam se jedne emisije kviza gde su Ivan i Milena jedini znali sva tri pitanja. To govori o pismenosti, bez obzira da li je bio alkoholičar i to se ne treba mešati. Ja sam videla on nežno drži Željka i da je pravi otac, a zašto ima peh da nije sa svojom decom to nije on kriv. Kad se dvoje svađaju nikad nije jedan kriv - govorila je Lilja.

- Bolje tako nego da mi kao Eni šalju slike sa lažnim sinom - dodao je Ivan.

- Miljana ima dobru dušu - nastavila je Ljilja.

- Dobru dušu, ali loš mozak - rekao je Ivan.

- Još nešto da ne zaboravim, nas gledaoce jako vređa kad satima čekamo da se uključimo, 10 meseci gledamo po celu noć i onda neko kaže: "Šta je baba? Koliko je sati, a sad me zoveš", to nije lepo. Ena, ti si rekla da si vernik i da se moliš dva puta dnevno. Ako to već radiš, moraš da poznaješ religiju. Baš zato što si vernik ne smeš da kažeš da neko treba da crkne i umre, to ne smeš da prevališ preko jezika - poručila je Lilja.

