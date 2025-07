Siguran u njenu ljubav: Peja progovorio o emocijama prema Eni, pa proglasio TRI NAJLOŠIJE OSOBE Elite 8! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević sa Jovanom Pejićem Pejom razgovarao je u njegovom turbulentnom odnosu sa Enom Čolić.

- Imam emocije prema Eni, pokazao sam ih kad su bile uspomene. Boli me jer imamo emocije, ali sam joj pričao da neke stvari ne radi, a ona me nije slušala. Ja sam pomerio granice zbog nje, inače kad prvi put raskinem se udaljim od te osobe. Izgubio sam svu nadu da možemo da uživamo i da se zezamo. Ja sam mirniji, ona je nemirnija i ne slažemo se. Ne mogu da budem na silu sa nekim sa kim se ne slažem - govorio je Peja.

- Da li si siguran u njenu ljubav? - pitao je Milan.

- Jesam, siguran sam. Rekao sam neke stvari koje ne mislim, više puta kad ponovim to stvarno mislim, a ja stvarno ne mislim da ona nema emocije. Mislim da se baš vezala za moju iskrenost, ali da je uživala u toksičnim odnosima, raspravama i problemima. Ona se ponaša kao da ima 15 godina i sa te strane se ne razumemo... Ona je htela da se istakne, da pokaže da je jaka i može sve, pa smo došli do nesuglasica jer sam ja rekao da ne želim da se svađam jer ja nisam taj tip osobe - dodao je Peja.

- Ivan kao da se sprda sa tobom, a ja kapiram da ti to sve vidiš - dodao je voditelj.

- Ivan ne podržava nijednu vezu, to nije logično, pa ako se vodimo time on ne želi konkurenciju i zato pravo spletke. Nikad se nisam vodio šta drugi kažu, a da sam se vodio Ivanom završio bih sa Ivom sa kojom me je spajao. Ja sam se vodio svojim mišljenjem i srcem, a od Ene sam se odvojio zbog sebe - nastavio je Jovan.

- Ko su po tvom mišljenju tri najlošija čoveka? - upitao je Milan Milošević.

- Rekao bih da je na prvom mestu Milena Kačavenda, pokazala je to što se tiče Gastoza. Dok joj je Ena odgovarala i dok su je hvalili svi bila je tu. Na drugo mesto bih stavio Gastoza zbog Keti i nekih prijateljskih odnosa poput Matore, Keti, ljubavnog odnosa i Kačavende. Treće mesto Ivan - rekao je Peja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić