Spustio je loptu zbog napada: Peja proglasio Gastoza folirantom, vezu sa Anđelom osudio na propast! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Enu Čolić.

- Pričaš sa Matejom i Gastozom da budu uz tebe, a ti ih ne poštuješ jer sve što su ti rekli ti nisi ispoštovala - glasilo je pitanje.-

- Rekla sam Gastozu da mi je žao jer ispada kao da ne cenim što su uz mene od početka - rekla je Ena.

- Bićemo uz nju, kao i uz Peju. Neko mora da mu pokaže zube da bi skapirao gde greši. Istu su mi i ne želim im loše - dodao je Gastoz.

Naredno pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju.

- Govorio si kako su anđela i Gastoz foliranti, ali vidimo kako se štite i ustaju jedno za drugo. Ti kuliraš dok napadaju Enu, ko je onda folirant?

- Videćemo kad izađu ko će koga da brani. Anđela nije folirant, Gastoz je. Nisam dovoljno popio da bih bio iskren. Ima prav da rade šta hoće, u rijalitiju su. Gastoz je spustio loptu zbog napada u kući i rekao je da će sa Anđelom da bude do kraja. Ja ne udaram na Anđelu nikad to ne bih radio. Ona je iskrena i to je to - govorio je Peja.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Objasni svojoj devojci kad nekome pomažeš u nevolji da nisi budala nego čovek - glasilo je pitanje.

- To je teško. Ja sebe predstavljam kao urbanog Hrista. Neka stvari radim, pa i meni na štetu. Samo želim da smirim malde ljude. Ne mogu da kažem da Anđela nije u pravu, ali kao što ja ne mogu da promenim Anđelu ne može ni ona mene. To je naša idila jer smo jedno drugo prihvatili. Bolje sad da vidi kakav sam, pa kad izađemo da joj bude normalno - govorio je Gastoz.

- On jeste dobar lik - dodala je Anđela.

