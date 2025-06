BRANIO SAM NEODBRANJIVO: Uroš brutalno izrešetao bivšu drugaricu, proglasio je sponzorušom, Gastoza postavio na TRON! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Uroša Stanića za mišljenje o Anđeli Đurišić.

- Dosta sam opravdavao i ćutao, smatram da ni ona ne bi ćutala na moje laži. Ja je nikad neću uvrediti i povrediti, ali neću ćutati na njene kontradiktornosti. Ona je patološka lažovčina. U ovoj situaciji Pavle je izdat i izigran, i od Anđele i Gastoza. Kao bivši drug i bivši partner ga nisu ispoštovali. Drugarstvo Anđele i Pavla je smešna priča. Ili je bila veza ili se*s kombinacija ili da joj neko bude potrčko. Imala je mnogo kontradiktornosti, počev od advokata i tužbi, pa aprtmana, Zlatibora, kola, večera. U jednom satu promeni deset priča. Jako se puno uplela u laži. Ona je sama sebi smešna i blam je šta dopušta sebi, da na ovaj način sebe degradira.Lažno se predstavljala. Jako je rezervisana prema ljudima, a dopušta sebi da joj osoba koju upozna na žurki daje automobile, stan. Pravi rogonju i magarca od Gastoza, a te iste rogove njih dvoje nabijaju Pavlu. Gastoz kao da se izuzima iz ove priče i sebe ograđuje. Ne čuh da je pričao o svom odnosu sa Pavlom. Mislim da ne veruje ništa Anđeli, a da veruje ispao bi donji u odnosu sa Pavlom. Ja donekle razumem Pavla jer bih i ja verovatno tako reagovao. Pavle ima argumente i barata činjenicama i po svemu sudeći ne vrda, a Anđela vrda i ima velike kaži. Prvo sam kumu stavio u priču da bi opravdao Anđelu, ali mislim da ona nema tu veze. Ljudi traže razlog da bi opravdali Anđelu. Karić i Kačavenda su spominjali da je možda kuma imala nešto sa Pavlom i mislim da će na kraju kuma nedužna naje*ati. Ona ne može da se seti najednostavnijih stvari, a ja je smatram inteligentnom osobom koja jako brata informacijama. Ako vidiš da je lik navalentan i ima neke druge pretenzije, moraš distancirati tu osobu od sebe, a ona je toj osobi i dalje davala pristup - ispričao je Uroš.

- Da li smatraš da si tih dana kad si primetio neka nepoklapanja, izgubio kredibilitet realnog komentatora i da si na ovoj temi pao? - pitao je Uroš.

- To me ne interesuje. Ja bih bio prema njoj druga da je ona ostala prema meni drugarica. Dok sam je branio ona me ponizila za stolom. Kad sam plakao ona mi nije prišla, Gastoz mi je prišao. Ja sam osoba koja nema pardona i jako sam direktan. Laž ne podnosim, a u ovoj situaciji sam branio neodbranjivo. Korišćenje neke osobe zarad emocije, materijalnih stvari se naziva sponzorušom. Pljujem je kao što govorim i ovde. Kako mogu da pljujem ovo je ništa. Sve što govorim sa strane govorim i sada. Kad sam presekao je bilo kad sam osetio njen bol u ku*cu zbog mene. Da ona plače zbog mene, mene bi boleo ku*ac za druge ljude, prišao bih joj odmah. Gastoz je našao vremena. Ti si kriva i odgovaraj za postupke i laži. Ni ja ti ne bih verovao da sam na njegovom mestu - priznao je Uroš.

- Gastoz je bio taj koji te u početku šikanirao, a kako je njegova veza bivala ozbiljnija on je prihvatio tebe. Sve više ti je poštovanja ukazivao, a sada ispada da ti je on ispao veći drug od Anđele - rekao je Darko.

- Ja sam mu rekao da nije trebao da se ponese tako prema Anđeli jer je bila besna. Trebao je da je pusti da se iskulira. Sad si ovim pokazao da si možda bio i lažni prijatelj Anđele jer ti je bitniji glas naroda - rekao je Gastoz.

- Ovo je poniženje Gastoza. Smatram da nisam. Ako neko ima bol u ku*cu za mene, imaću i ja. Ja sam joj prišao u hotelu. Prihvatio sam da će se distancirati od svih pa i mene. Onda sam sutradan video da priča sa svima osim sa mnom. Što bih joj ja verovao ako joj niko ne veruje - rekao je Uroš.

- Taj Filip me nikad nije pljuvao i do poslednjeg dana je stajao uz mene, a ti si sačekao prvu priliku, tako da ne možete se porediti - ubacila se Anđela.

- Rekla si da me kući ne bi odvela. Ispala si folirant. Ja ne vidim dugine boje i nemam ružičaste naočare, već u ovoj situaciji imam crne - rekao je Uroš.

- U pravu je Anđela. Ja sam te vodila pa go*no pojela - ubacila se Aneli.

- Ja ne vodim osobe kući koje me izdaju dva puta - rekla je Anđela.

- Sad je pravo vreme da upotrebim rečenicu zbog koje se neću kajati. Ti si mi niko! - rekla je Anđela.

- Ja sam napdao Gastoza zbog tebe. Ako ti je lakše ti si moja žrtva. On mi je pokazao je bolji prijatelj nego Anđela - rekao je Uroš.

Autor: A.Anđić