IMAO SAM NAJBOLJU NAMERU, A DOBIO SAM MARŠIRANJE: Anđela otkrila zbog čega je ISTERALA Gastoza iz izolacije, evo šta je po sredi (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević podigao je odmah na početku "Pretresa nedelje" podigao Anđelu Đuričić, kako bi sa njom porazgovarao o problemima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Šta se to desilo pa si rekla da je poremećena osoba - pitao je Milan.

- Nisam rekla da je poremećen, nego da ima psihičke probleme i da Milena porazgovara sa njim. On se odjednom prebaci, on nema razlog, razumela bih da ima konkretan razlog. Došao je u 04:30 u izolaciju, priča sa mnom i krene da me poljubi, ne želim da plaćamo kaznu za bilo šta. Kako čuvam svoj novac, tako čuvam i njegov. On se iznervirao što sam rekla Terzi da mi donese još malo mleka, kao da sam ne znam ni ja šta radila. Pričala sam sama sa sobom, jer me je ruka bolela, ali ne znam šta mu je. Ima da pijem kafu kakvu ja hoću, ja sam prosula kafu koja mi se ne sviđa, ja sam takva i kod kuće - rekla je Anđela.

- Njoj je to samo jedna kafa, a meni je to malo neki gest romantike, ja sam se sakrio pored vecea. Dok je ona dolazila, ja sam trebao da budem iza nje, pa da je zagrlim, a ono što je prvo uradila jeste da je tražila mleko. Je*em li ti nanu...Treći put je bilo pola pet, pre nego što je trebala da odigra tu igricu, hteo sam da joj dam malo snage partnersko, da je poljubim i da pokida. Tu sam dobio mar*iranje - rekao je Gastoz.

- Kako se nisi trudio kao kada si ti bio vođa, kada su bile Kačavenda i Sofija, nosio si im platu voćnu - pitao je Milan.

- Jeste, Anđela i ja smo imali dogovor, pričali smo o tome pre nego što je ušla u izolaciju...Kreće da se igra igrica, moja devojka ne zna da stavi cevčicu, pa je ona prepotentna, pa su svi nula za nju, onda me je taj njen stav iznervirao - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić