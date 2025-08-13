AKTUELNO

Politika

POKUŠAJ DRŽAVNOG UDARA! Snimci stravičnog nasilja blokadera večeras u Novom Sadu i Beogradu: Tukli policiju, pristalice SNS - Čoveka mučki šutirali na ulici (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Blokaderi su večeras još jednom pokazali svoje pravo lice, demonstrirajući užasno nasilje na ulicama Beograda i Novog Sada.

Oni su prvo napali prostorije SNS u Novom Sadu, i tom prilikom je povređeno nekoliko osoba, među kojima je i pripadnik MUP.

Video: Privatna arhiva

Potom su krenuli da napadaju građane na ulicama, pa se tako pojavio snimak u kome se vidi kako krvnički udaraju čoveka dok leži na ulici, a ove nemile scene takođe su zabeležene u Novom Sadu.

Video: Privatna arhiva

Ništa manje užasni prizori mogli su se videti i u Beogradu, gde su blokaderi večeras napali policiju, gađajući ih svime što im je palo pod ruku.

Blokaderi su divljali, vikali i pretili na ulicama Beograda...

Takođe, jednom od pristalica SNS razbili su glavu u Lazarevcu.

JOŠ JEDNO NASILJE BLOKADERA: Pristalica SNS teško povređen u Lazarevcu - Krv mu se sliva niz lice (FOTO)

Autor: Iva Besarabić

