BLOKADERI PRAVILI HAOS U VRBASU I BAČKOJ PALANCI! Naoružani drvenim motkama pokušali da se probiju do prostorija SNS: Gađali policiju i tražili obračun (FOTO+VIDEO)

Blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.

Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.

Konstantno su pokušavali da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađali policiju i tražili obračun!

Osim u Vrbasu, nasilje blokadera večeras je zabeleženo u u Bačkoj Palanci, gde su jednog policajca pogodili i povredili, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.

Takođe oni su i jednom mladića pogodili kamenicom u glavu.

Autor: D.B.