Blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.
Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.
Konstantno su pokušavali da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađali policiju i tražili obračun!
Osim u Vrbasu, nasilje blokadera večeras je zabeleženo u u Bačkoj Palanci, gde su jednog policajca pogodili i povredili, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.
nasilje blokadera pic.twitter.com/AXrDfx6c9e— Silvana (@Silvana71376830) 12. август 2025.
Takođe oni su i jednom mladića pogodili kamenicom u glavu.
Autor: D.B.