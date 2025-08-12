AKTUELNO

Politika

BLOKADERI PRAVILI HAOS U VRBASU I BAČKOJ PALANCI! Naoružani drvenim motkama pokušali da se probiju do prostorija SNS: Gađali policiju i tražili obračun (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Blokaderi su večeras opet sprovodili nasilje nad građanima.

Naime, oni su prvo na građane koji su mirno branili svoju stranku i njene prostorije nasrnuli topovskim udarima, bakljama i ciglama.

Konstantno su pokušavali da se pored policije probiju prema prostorijama SNS, gađali policiju i tražili obračun!

Osim u Vrbasu, nasilje blokadera večeras je zabeleženo u u Bačkoj Palanci, gde su jednog policajca pogodili i povredili, što je jasan pokazatelj da su blokaderi spremni na sve.

Takođe oni su i jednom mladića pogodili kamenicom u glavu.

Foto: privatna arhiva

Autor: D.B.

#Nasilje

#Politika

#Protest

#blokaderi

#zgubidani

