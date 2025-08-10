AKTUELNO

Pobediće, nikad! Brnabićeva o okupaciji prostorija SNS u Vrbasu: Blokaderi pokazuju nemoć i frustriranost!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je da blokaderi iz dana u dan pokazuju svoju frustriranost, nemoć i mržnju.

Brnabićeva je tako reagovala na blokaderski skup u Vrbasu ispred prostorija Srpske napredne stranke (SNS).

- Batinaši i huligani, bezidejni zgubidani se ponovo okupili ispred prostorija SNS Srbija. Ovoga puta u Vrbasu. Apsolutno bez ideje kako da odgovore na rad i posvećenost naše stranke i naših predsednika Aleksandra Vučića i Miloša Vučevića, svaki dan pokazuju svoju frustriranost, nemoć i mržnju. Zamislite kakva bi Srbija bila da je ovakvi vode... Pobediće nikad - napisala je Brnabićeva na Iksu.

