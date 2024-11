Brnabić: Tragedija u Novom Sadu je propust struke, ali naravno da će biti i političke odgovornosti

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ocenila da je Vesićeva ostavka prvi pokazatelj političke odgovornosti.

- Istraga je počela koliko u petak noć, odnosno u subotu rano ujutru. Nastavlja se istraga. Večeras će još jednom javnosti obratiti Vučić. Mislim da ćemo tu čuti izuzetno važne poruke. Ono je jako važno i znam da ga očekujem sa nestrpljenjem. Mi smo već videli kako se vlast ponašala u slučaju tragedije u maju 2023. To je ono što, meni, nije baš jasno u ovom trenutku. Kako je moguće da određeni mediji imaju takvu snagu da na takav način mogu da manipulišu ljudskim mozgom, da ljudi koji su protiv ove vlasti ne vide šta se desilo nakon toga, pa pričaju o nama kao ljudima koji će učiniti sve da zaštite svoje funkcije - rekla je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine govorila je i o vanrednim parlamentarnim izborima koji su bili posledica majskih tragedija prošle godine.

- Kao posledica tih majskih tragedija smo imali vanredne parlamentarne izbore. Dakle, de fakto je pala vlada. To je pokazatelj da se niko nikada nije krio iza funkcije i fotelje. Ljudi to ne rade u ovakvim tragedijama. Opozicija misli da je ona morala da dođe na vlast kao posledica toga. SNS je tad dobio još veći broj glasova. Mi smo pokazali da nam funkcije nisu važne. Ne bi me ništa manje zanimalo od moje funkcije, posebno u teškim trenucima. Oni žele društvo u kom ne postoje demokratske institucije. Kad traže debatu o litijumu, odmah je dobiju. Završimo sve to i glasamo, Parlament kao najvažnije telo odluči i oni kažu da im se ne sviđa ta odluka i da idu na proteste - istakla je Brnabić.

Komentarisala je i jučerašnje proteste koji su bili održani u Beogradu.

- Na Dan žalosti su parlamentarne stranke pravile političke performanse. Ovi koji su pravili proteste nisu mogli da sačekaju drugi dan. To su profesionalni demonstranti. Ne možete svaki put vi isti biti na ulicama. Zbog litijuma, zbog majskih tragedija, zbog biračkog spiska... Oni nisu mogli da sačekaju ta tri dana, nego su krenuli od Beograda, pa će sutra da budu u Novom Sadu kad budu ta tri dana. Ovde niko, ali apsolutno niko, ne beži od odgovornosti. Ovo je jasan propust. Jasan propust struke. Nije to radio neki ministar ili predsednik republike, ali da li će biti političke odgovornosti? Naravno da će biti. Jasno je da je bio propust struke, ali to ne znači da mi ostali sebe peremo. Zahtevamo da znamo šta se desilo, da se više nikad ne bi ponovilo i da bi odgovorni odgovarali - poručila je Brnabić.

Autor: Snežana Milovanov