Brnabić: SNS promenila manir političke odgovornosti u Srbiji, očekujem još ostavki

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Srpska napredna stranka (SNS) u srpskoj politici promenila manir o političkoj odgovornosti i podnošenju ostavki i podsetila da je vlada najmanje dva puta vratila mandat da bi narod rekao šta želi dalje.

"Ne mogu ljudi kojima tokom više od deset godina vlasti, nikada nije palo na pamet da ponude ostavku, da nama spočitavaju da nemamo političku, ljudsku i moralnu odgovornost, kada smo mi pokazali već nekoliko puta, najmanje dva puta, da smo spremni u svakom trenutku sve naše mandate da vratimo narodu, da narod kaže šta želi dalje", rekla je ona.

Brnabić je rekla da očekuje još ostavki nakon nesreće u Novom Sadu, kada je usled urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici stradalo 14 ljudi.

Ona je istakla da želi mir, stabilnost, jake institucije i da ne želi pravdu na ulici niti nasije.

"Mislim da je jako važno zarad buduće stabilnosti Srbije da te ostavke budu zaista i lični čin, ali da se ne podnose kao na oltar nekima koji su najneodgovorniji u ovom društvu", rekla je predsednica parlamenta.

Brnabić, koja je i članica Predsedništva SNS, precizirala da je vlast vanredne izbore raspisala nakon pandemije kovida-19 i nakon masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar", ističući da opozicija, koja vlast poziva na odgovornost nakon što je 14 ljudi u Novom Sadu stradalo zbog urušavanja nadstrešnice železničke stanice, nije pokazivala političku odgovornost dok je bila na vlasti.

Prema njenim rečima, kao predsednici parlamenta "nije joj drago" što u državi postoji "takav debakl opozicije".

"Mislim da to nije dobro za Srbiju, nije dobro za vlast, idemo u neki politički očaj koji nije dobar za zemlju. Mi ne pričamo o politikama, kada vlada izađe sa novom energetskom politikom za državu, opozicija izađe sa svojom alternativom. Izađete sa projektom rasta do 2027. godine, oni izađu sa alternativnim projektom rasta - i onda se tu dešava to političko nadgornjavanje, gde sve vodi zemlju na jedan viši nivo, i da građani imaju ponuđene alternative. Ali ovo je jednostavno loše za zemlju", navela je Brnabić.

Ona je dodala da opozicija ne prihvata da se struka pita po pitanju rudarenja litijuma.

"Struka je ta koja će reći u skladu sa zakonom. Ko je neki poslanik opozicije da priča o tome, šta mi znamo o tome, pročitamo nešto i to je sve", navela je predsednica parlamenta.

Kako je navela, o takvim stvarima treba da se govori u politici, a ne o optužbama "vi ste ubice" koje opozicija upućuje vlasti.



"To je neodgovorno i neljudski", rekla je predsednica parlamanta.

Autor: Jovana Nerić