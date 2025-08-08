BLOKADERI POKUŠALI DA UĐU U ZGRADU BIA! Policija ih u tome sprečila: Ponovo prave haos na ulicama Beograda

Blokaderi su večeras ponovo napravili haos, ovoga puta na ruti od Pravnog fakulteta u Beogradu do zgrade Bezbednosne informativne agencije (BIA), gde su čak pokušali i da uđu u zgradu, ali ih je u tome sprečio kordon policije.

Najavljeno je da skup kreće ispred zgrade fakulteta, odakle je grupa otišla do zgrade BIA oko 19 časova.

Kao razlog su naveli zabranu ulaska crnogorskoj državljanki u Srbiju, dok Informer navodi da se u Beogradu ispred Pravnog fakulteta skupilo oko 480 blokadera.

Još jednom su pokazali da im je nasilje manir, a da je ovako nešto teško zamisliti da može da se desi u bilo kojoj evropskoj zemlji.

Autor: Pink.rs