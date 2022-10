Vlasnik Pink Media Group je danas potpisao ugovor sa direktorom Granda, čime je zvanično potvrđen prelazak ovih popularnih formata na najgledaniju komercijalnu televiziju.

Neprikosnoveni medijski lider u regionu, televizija Pink, od ove jeseni postaće bogatija za tri nova-stara formata – posle osam godina, na najgledaniju komercijalnu televiziju vraća se muzičko takmičenje „Zvezde Granda“ koje je oborilo sve rekorde gledanosti, ali i dva relativno nova televizijska formata: „Zvezde Granda – specijal“ i „Praktična žena“. Pored dobro poznatih informativnih, zabavnih i rijaliti formata, pojačanje u vidu formata „Zvezde Granda“, „Zvezde Granda – specijal“ i „Praktična žena“ predstavlja samo početak medijsko-nukleranog udara na televizijskom tržištu Srbije, kako je to nazvao vlasnik kompanije Pink Media Group, Željko Mitrović.

- Prošlo je tačno 18 godina od početka emitovanja takmičenja „Zvezde Granda“ na televiziji Pink. Evo, Lesi se vraća kući, „Zvezde Granda“ su ponovo na Pinku. Potpisali smo danas ugovor za tri formata: „Zvezde Granda“, „Zvezde Granda - specijal“ i „Praktična žena“. Očekujemo još mnogo novih formata, ja to zovem medijsko-nuklearni udar, koji će se dogoditi od 1. novembra. To znači mnogo novih formata, sve ono što je nekad bilo vrhunski i što je dovodilo veliki broj gledalaca na našu televiziju. Mislim da ćemo do 1. novembra uspeti da završimo sve procese, uključujući i „Pinkove zvezdice“ i mnogo novih projekata – rekao je Željko Mitrović.

I kreator ovog projekta, Saša Popović, zadovoljan je povratkom projekta „Zvezde Granda“ na televiziji Pink, s obzirom na to da najgledanije muzičko takmičenje ide uz najgledaniju komercijalnu televiziju.

- „Zvezde Granda“ su „Zvezde Granda“, zna Željko kad su krenule „Zvezde Granda“ 2004. godine kako je to bilo. Prošlo je osam godina otkako smo poslednji put bili na Pinku sa ovim formatom. Pa Ronaldo je 2013. ili 2014. godine otišao u Real Madrid, evo ove godine se ponovo vratio u Mančester, tako i mi. Evo sad se vraćamo obostranom željom – rekao je Saša Popović.

Na samom kraju, Željko je najavio i veliko pregrupisanje medijskog tržista u Srbiji i ulazak u novo doba televizije.

- Ono što je mnogo značajnije i zbog čega ja to zovem velikim pregrupisanjem medijskog tržišta u Srbiji, jeste formiranje novog buketa kanala, od kojih je meni jedan posebno značajan, a to je Insta TV, prvi interaktivni kanal u Srbiji, koji će predstavlajti spoj televizije i društvenih mreža. Jedan od nosećih formata, koji već 10 godina pokušavam da napravim. Konačno sam završio ceo projekat. U pitanju je jedan veliki talent show program, koji traje dva puta godišnje po četiri meseca. To je zamišljeno kao kamp gde živi 36 muzičara, 18 devojaka i 18 muškaraca. Svake večeri se formira šest bendova od po šest članova, i interaktivnost tog formata čini da to bude nešto čime će gledaoci zaista upravljati prvi put u istoriji televizije u Srbiji. Veoma sam zadovoljan svim stvarima koje smo postavili – rekao je Željko.

Nema sumnje da će ovim potezom Željko Mitrović pokrenuti pravu revoluciju kada je o televiziji reč, a što se tiče najgledanije komercijalne televizije, jedno je sigurno – nakon početka emitovanja formata „Zvezde Granda“, „Zvezde Granda - specijal“ i „Praktična žena“, televizija Pink učvrstiće svoju poziciju na medijskom tržištu u regionu.

