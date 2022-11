BESPREKORNIM OBRADAMA VELIKIH HITOVA BACILI SVE U TRANS! Talenti u ''Prvom bendu Srbije'' spektakularnim nastupima ostavljaju bez daha!

Na prvoj interaktivnoj televiziji u regionu Insta TV prošlog petka spektakularnom ceremonijom otvoren je najbolji muzički talent šou program na ovim prostorima – „Prvi bend Srbije“.

Projekat na kojem je Željko Mitrović radio deset godina, ima za cilj da afirmiše mlade umetnike i promoviše kvalitetan zvuk, ali i da sve talentovane mlade ljude podstakne da se vrate pop i rok muzici, ali i nekada popularnom sviranju u garažama. Ono što će dodatno popularizovati ovaj projekat jeste interaktivnost - gledaoci će putem kreiranja naloga na sajtu InstaTV.rs moći da glasaju za svoje omiljene takmičare i utiču na ishod takmičenja, ali i da prate program Insta TV-a. Prva sezona talent šou programa „Prvi bendi Srbije“ trajaće četiri meseca, u okviru kojih će 36 muzičara, pevača i plesača svake nedelje formirati šest bendova od po šest članova, i imati radionice, probe i nastupe. Takmičari imaju i mentore koji će im pomagati u pripremi nastupa, a za sve učesnike obezbeđeni su najsavremeniji muzički instrumenti koji će im biti na raspolaganju. Svih sedam dana se spremaju za šou, kada će pred publikom svirati i cover i autorsku pesmu, za koju će se glasati, a bend sa najboljim rezultatima biće nedeljni pobednik.

Ove večeri publici se predstavilo šest fantastičnih bendova, a u nastavku možete videti detalje njihovih nastupa, koji su oduševili sve koji su imali priliku da uživaju u njihovim obradama velikih hitova!

Bend pod nazivom ''Deža Vu'' koji čine: Petar Jović (vokal), Ilija Tegetlija (gitarista), Simo Tegetlija (bas), Petar Tegetlija (bubanj), Aleksandar Beljić (klavir), Emilija (plesačica) predstavili su se obradom pesama ''Mladiću moj'' i ''Za tebe''.

Bend pod nazivom ''Retendersi'' koji čine: Aca Metini (vođa), Milena Aleksić i Valentina Savović (vokali), Marko Aleksić (gitara), Saša Đokić, Boris Oštir (bas), Miloš Knežević (bubanj), Mercedes (plesačica) predstavili su se obradom pesama ''Da ima nas'' i ''Billie Jean''.

Bend pod nazivom ''Strangers things'' koji čine: Mina Nikolić (vođa), Mina Nikolić, Sofija Gajdobranski (vokali), Božidar Milošević (bas), Željko Kocić (bubanj), Antonija Tea Sala (klavir), Lojen (plesačica) predstavili su se obradom pesama ''We will rock you'' i ''I love rock and roll''.

Bend pod nazivom ''Prajmal'' koji čine: Dušan Crnobrnja (vođa), Žorže Zinić (vokal), Dušan Crnobrnja (gitara), Marko Milošević (bas), Nemanja Stojičić )klavir), Vuk Manojlović (bubanj), Tamara (plesačica) predstavili su se obradom pesama ''Mia bela senjorina'' i ''Dance eith somebody''.

Bend pod nazivom ''Južni tok'' koji čine: Nikola Miljković (vođa), Stefan radić i jelena Aleksić (vokali), Luka Radulović (gitara), Sađa Đokić (bas), Nikola Miljković (klavir), Aleksandar Stanković (bubanj) Alesija (plkesačica) predstavili su se obradom pesama ''Rehab'' i ''Sweet child of mine''.

Bend pod nazivom ''Pokvareno ćebe'' koji čine: Uroš Krstović (vođa), Nevena Maričić i Lena Teodosavljević (vokali), Biljana Slijepćević (bas), Nemanja malušić (bubanj) predstavili su se obradom pesama ''Majstor za poljupce'' i ''Ne zovi mama doktora''.

Autor: Pink.rs