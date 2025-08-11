SAZVAN HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA PRED SUSRET NA ALJASCI Prisustvuje i Tramp: Na stolu 3 KLJUČNE teme

Nemački kancelar Fridrih Merc sazvao je vanredni virtuelni samit sa evropskim liderima i predsednikom SAD Donaldom Trampom. Cilj samita je priprema za susret Trampa i Vladimira Putina u petak na Aljasci, gde će se razgovarati o ratu u Ukrajini.

Ovaj samit dolazi u trenutku kada se sudbina Ukrajine i njene teritorijalne celovitosti ponovo našla u centru globalne diplomatije. Evropski lideri insistiraju na prekidu vatre pre bilo kakvih pregovora, dok se od SAD očekuje da pojača pritisak na Rusiju. Ishod ovih razgovora mogao bi da oblikuje budućnost bezbednosti u Evropi i odnose između Zapada i Rusije.

Samit zakazan za sredu

Virtuelni samit, zakazan za sredu, a fokusiraće se na opcije pritiska na Rusiju, status ukrajinskih teritorija pod ruskom kontrolom, bezbednosne garancije za Kijev i redosled potencijalnih mirovnih pregovora. Prema nemačkoj vladi, svaki dogovor o teritorijalnim razmenama mora biti u skladu sa interesima Ukrajine i uz čvrste garancije protiv buduće agresije.

- Ne možemo prihvatiti da se teritorijalna pitanja između Rusije i Amerike rešavaju preko glava Evropljana i Ukrajinaca - izjavio je Merc za nemačku javnu televiziju.

Dodao je: „Putin deluje samo pod pritiskom.“ Merc je takođe pozvao Trampa da uvede oštrije sankcije Rusiji i njenim trgovinskim partnerima.

Sve oči uprte u Putina i Trampa

Samit će okupiti lidere Nemačke, Francuske, Italije, Poljske, Finske, Velike Britanije, kao i predsednike Evropske komisije i Saveta, ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. U drugom delu razgovora pridružiće se Tramp i potpredsednik SAD Dž.D. Vens, dok će završni deo biti posvećen vojnoj podršci Ukrajini.



Sve oči su uprte u petak i susret Trampa i Putina na Aljasci. Evropski lideri jasno poručuju da neće dozvoliti rešenja koja ne uključuju Ukrajinu i njene interese.

Autor: D.B.