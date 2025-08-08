Lukić: Istorijski susret Putina i Trampa može da donese primirje

Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije izjavio je danas da će sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina sa predsednikom SAD Donaldom Trampom biti istorijski, i da može da donese sporazum o primirju između Rusije i Ukrajine i omogući da Rusija i SAD u budućnosti ne ratuju, već da sarađuju.

Lukić je u izjavi za Tanjug rekao da bi, u slučaju da dođe do sporazuma, Rusija ostvarila deo svojih ciljeva, dok bi SAD zadržale status velike sile koja nije poražena u rusko-ukrajinskom sukobu.

"Najverovatnije će biti dogovoreno neko primirje gde će i Rusija ostvariti neke svoje ciljeve, a i SAD će zadržati taj status koji imaju kao velika sila koja nije poražena u ovom sukobu, a i sam Tramp će dobiti na značaju u tom smislu da je delovao ka miru i da je na određeni način ispunio ono svoje obećanje da će zaustaviti rat. Nije ga zaustavio za 24 sata, ali moći će da kaže da ga je ipak zaustavio", naveo je on.

Prema njegovim rečima, susret Putina i Trampa je istorijski i može da doprinese saradnji Rusije i SAD, ali i da donese dobre stvari za ceo svet.

"Čini mi se da je to nešto što će biti dobro za ceo svet, da to zaista jeste istorijski susret koji nam predstoji i da će omogućiti zapravo da Rusija i SAD sarađuju u budućnosti, a ne da ratuju. Dakle, ovim sporazumom koji će biti objavljen kakav god bio, biće omogućeno da se uklone te prepreke koje postoje sada između Rusije i SAD. Biće najverovatnije ukinute neke ili možda i skoro sve sankcije koje sada postoje", naglasio je sagovornik Tanjuga.

Lukić je ocenio da je veoma indikativno to što su Ukrajina i EU izostavljene iz razgovora.

"Veoma je indikativno to što su tu sklonjene u stranu Ukrajina, predsednik Zelenski i EU. Dakle, ovde se dogovaraju bilateralno Rusija i SAD i time zapravo pokazuju ko je glavni igrač po tom pitanju. Stvari će se odvijati dalje onako kako se dogovore Rusija i SAD", rekao je on.

S obzirom na to da je predsednik Rusije istakao da ne isključuje direktne razgovore sa predsednikom Ukrajine, ali da je za to potrebno da se stvore određeni uslovi, Lukić je ocenio da su ti uslovi neodređeni i, u ovom momentu, neostvarivi.

"Ti uslovi su prilično neodređeni. Uslovi bi bili da Zelenski postane legalni i legitimni predsednik Ukrajine. Rusija, to treba podsetiti, Zelenskog smatra za nelegitimnog i nelegalnog predsednika Ukrajine, s obzirom da mu je istekao mandat pre više godina. Nešto slično je rekao i Tramp. Dakle, tu se poklapaju pozicije i Rusije i SAD. Ni jedni ni drugi ga ne priznaju kao legalnog predsednika Ukrajine. S obzirom na to da ti uslovi neće moći da budu nikada ispunjeni, do susreta između Zelenskog i Putina neće nikada doći", objasnio je on i dodao da bi Rusija morala da bude vojno poražena da bi došlo do sastanka lidera Rusije sa liderom Ukrajine.

Lukić je naglasio da nije previše važno to gde će sastanak Trampa i Putina biti održan, ali je istakao da se za sada najčešće spominju Ujedinjeni Arapski Emirati.

"Pretpostavljam, s obzirom na to da se spominju, da će biti tamo i da tu nije neka igra maskiranja mesta susreta, ali gde god da budu, dobro je. Dakle, predsednik Rusije je izjavio da postoji nekoliko mesta za koje Rusija smatra da su bezbedna za njegov dolazak", naveo je on.

Kako je rekao, Beograd bi verovatno figurirao kao mesto gde bi moglo da dođe do susreta ruskog i američkog predsednika, ali da zbog trenutne nestabilnosti u Srbiji to nije moguće.

"Mislim da nije toliko važno pitanje, ja bih voleo da bude u Beogradu, ali u ovoj situaciji u kojoj se, nažalost, nalazimo u poslednjih devet meseci, to nije moguće. Da nismo u ovoj nestabilnosti i mi bismo verovatno figurirali kao mesto gde bi mogli da se susretnu, ali ponavljam, gde god da se nađu, dobro je", zaključio je Lukić.