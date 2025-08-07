Bela kuća demantuje Kremlj: Sastanak Trampa i Putina još nije dogovoren

Bela kuća u četvrtak je odbacila tvrdnje Kremlja da je sastanak između predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina već dogovoren i da je lokacija obezbeđena.

Zvaničnik Bele kuće rekao je za ABC News da lokacija još nije određena i da predsednik Putin mora da se sastane s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim kako bi došlo do sastanka sa Trampom - na šta Kremlj do sada nije bio spreman da se obaveže.

Putinov savetnik Jurij Ušakov ranije u četvrtak izjavio je da će do sastanka "Putina i Trampa doći narednih dana", dodajući da je "započet rad na samitu", kako je saopštio Kremlj.

Ušakov je rekao da je specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof predložio ideju trilateralnog sastanka između Putina, Trampa i Zelenskog, ali da će predstojeći sastanak biti samo između Trampa i Putina, prema navodima Kremlja.

Vitkof je boravio u Moskvi u sredu, uoči Trampovog roka koji ističe u petak, a prema kojem Rusija mora da postigne mir s Ukrajinom ili će se suočiti sa ozbiljnim sankcijama.

"Mesto sastanka predsednika Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimira Putina i Donalda Trampa, je dogovoreno, a Kremlj će ga naknadno objaviti", rekao je Ušakov u četvrtak.

Iako konkretna lokacija nije otkrivena, Ušakov je nagovestio da Rusija ima "mnogo prijatelja koji su spremni da nam pomognu u organizaciji takvih događaja".

"Jedan od njih je predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da ćemo odlučiti, ali to bi bilo jedno od najprikladnijih mesta", rekao je Ušakov.

Zelenski je u četvrtak rekao da bi Ukrajina i Evropa trebalo da budu deo pregovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, koji je započeo u februaru 2022. kada su Putinove snage izvršile invaziju na Ukrajinu.

"Rat se vodi u Evropi, a Ukrajina je sastavni deo Evrope - već smo u pregovorima o pristupanju EU", napisao je Zelenski na mreži X. "Zato Evropa mora da učestvuje u relevantnim procesima."

Zelenski je rekao da će se u četvrtak bezbednosni zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i SAD sastati kako bi "uskladili zajedničke stavove".

"Juče su takođe razmatrani različiti potencijalni formati sastanaka na najvišem nivou radi uspostavljanja mira - dva bilateralna i jedan trilateralni", dodao je. "Ukrajina se ne boji sastanaka i očekuje isti hrabar pristup i od ruske strane."

Zvaničnik Bele kuće rekao je u sredu da bi bilateralni sastanak između Trampa i Putina mogao da se održi već sledeće nedelje.

Sam Tramp je bio neodređeniji kada su ga pitali o mogućnosti sastanka s Putinom, rekavši da je "već ranije bio razočaran", ali da postoji "veoma dobra perspektiva" za samit između Putina i Zelenskog.

