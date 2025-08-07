Ušakov: Sledeće nedelja određena kao ciljani datum za sastanak Putina i Trampa

Sledeća nedelja je određena kao orijentir za sastanak ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, rekao je pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

"Ciljni datum je određen kao sledeća nedelja, ali strane počinju direktno da se pripremaju za ovaj važan sastanak i teško je reći koliko će dana priprema trajati. Ali je razmatrana opcija održavanja sastanka tokom sledeće nedelje i mi smo prilično pozitivni u vezi sa ovom opcijom", rekao je predstavnik Kremlja na pitanje novinara da prokomentariše objavu Njujork tajmsa da Tramp očekuje sastanak sa Putinom sledeće nedelje, prenosi TASS.

Ušakov je ranije danas rekao da su Rusija i Sjedinjene Američke Države postigle dogovor o održavanju susreta predsednika dve zemlje, Vladimira Putina i Donalda Trampa, u narednim danima.

On je dodao da je dogovorena osnova za bilateralni sastanak na visokom nivou, koji će biti organizovan na predlog američke strane.

Lokacija susreta takođe je dogovorena, ali će biti naknadno objavljena, naveo je ruski diplomata.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp izjavio da postoji "vrlo dobra perspektiva" za održavanje samita uskoro sa Rusijom koji bi mogao dovesti do okončanja rata u Ukrajini, a u telefonskom razgovoru rekao je evropskim liderima da bi nakon tog susreta usledili trilateralni razgovori sa ruskim liderom i ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.