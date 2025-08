ZELENSKI I TRAMP RAZGOVARALI O KRAJU RATA U UKRAJINI: Predsednik SAD obavešten o ruskim napadima na Kijev i druge gradove

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je imao „produktivni“ razgovor sa svojim američkim kolegom Donaldom Trampom o okončanju rata, sankcijama protiv Rusije i finalizaciji sporazuma SAD i Ukrajine o dronovima.

Tramp, koji je poslednjih nedelja izražavao frustraciju Vladimirom Putinom, dao je ruskom predsedniku rok do 8. avgusta da pristane na prekid vatre sa Ukrajinom ili će se suočiti sa oštrijim sankcijama.

„Predsednik Tramp je u potpunosti obavešten o ruskim napadima na Kijev i druge gradove i zajednice“, napisao je Zelenski na društvenoj platformi X, misleći na intenziviranje raketnih i bespilotnih napada.

A productive conversation with President Trump, with the key focus of course being ending the war. We are grateful to @POTUS for all efforts toward a just and lasting peace. It is truly a must to stop the killing as soon as possible, and we fully support this. Many months could… pic.twitter.com/2doL7xsGkG