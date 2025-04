PRVO OGLAŠAVANJE ZELENSKOG NAKON SUSRETA SA TRAMPOM NA SAHRANI PAPE FRANJE: Objava zbog jedne REČI privukla ogromnu pažnju

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X nakon kratko susreta sa američkim kolegom Donaldom Trampom.

Zelenski i Tramp kratko su razgovarali u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, a uoči sahrane pape Franje.

Neverovatne fotografije dvojice svetskih lidera, koji sede na dve stolice gledajući jedan u drugog obišle su svet, a Zelenski je u svojoj objavi nakon sastanka bio poprilično štur.

Zelenski je rekao da je susret sa Trampom bio "veoma simboličan sastanak" koji ima "potencijal da postane istorijski, ako postignemo zajedničke rezultate".

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to…