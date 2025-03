'SPREMNI SMO DA POTPIŠEMO SPORAZUM': Prvo oglašavanje Zelenskog nakon samita u Londonu, govorio i o SUKOBU SA TRAMPOM!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski oglasio se nakon današnjeg evropskog samita u Londonu.

Takođe je upitan da li je spreman da se „vrati i pokuša ponovo“ da razgovara o ovim pitanjima sa Trampom.

„Nisam došao da pokušam. Putovao sam u vozu 12 sati, zatim sam leteo 11 sati, jer me je pozvao predsednik Sjedinjenih Država, a to je jedan od naših glavnih partnera. Za mene je gest poštovanja biti u Beloj kući, kada me predsednik pozove“, rekao je on.

On je insistirao na tome da nikada nije nameravao da "uvredi" bilo koga, i da je uvek bio fokusiran na dvostranačke razgovore sa svim stranama u SAD.

„Samo želim da se čuje ukrajinski stav“, dodajući da ne želi da pozicija njegove zemlje bude dvosmislena.

Ali on kaže da „svi moramo da razumemo i poznajemo jedni druge, i moramo razumeti crvene linije“, rekavši da te crvene linije nisu emocionalne, već se slučajno nalaze.

Zelenski odgovara da je sporazum o mineralima spreman za potpisivanje ministra. „Politika je da se nastavi ono što se desilo u prošlosti, mi smo konstruktivni“, nastavlja on, „ako smo se dogovorili da potpišemo sporazum o mineralima, spremni smo da ga potpišemo.

Podsećanja radi, očekivalo se da ukrajinski predsednik potpiše sporazum – koji bi SAD omogućio pristup ukrajinskim rezervama retkih minerala – tokom posete Vašingtonu, ali je na kraju otišao ranije nakon žestokog sukoba sa Donaldom Trampom u Ovalnom kabinetu.

- Evo nas. Estonija, Letonija i Litvanija su se pridružili koaliciji. Hvala vam za vašu podršku, zajedno smo sila - napisao je Zelenski ranije na platformi X.

