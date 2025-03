'ZAHVALNI SMO AMERICI I NJENOM NARODU' Opširna objava Zelenskog nakon svađe sa Trampom: Spremni smo na sporazum (FOTO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovno je izrazio zahvalnost Sjedinjenim Državama za dosadašnju podršku, naglasivši da je američka pomoć bila "od vitalne važnosti" za opstanak Ukrajine.

Zelenski je dao izjavu po sletanju u London nakon jučerašnje svađe s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući.

"Zahvalan sam predsedniku Trampu, Kongresu i američkom narodu. Ukrajinci su uvek cenili ovu podršku, posebno tokom tri godine punog razmera invazije", napisao je Zelenski u objavi.

Dodao je da, uprkos teškim razgovorima, SAD i Ukrajina ostaju strateški partneri, ali da je potreban "iskren i direktan dijalog" kako bi obe strane bolje razumele zajedničke ciljeve.

"Sigurnosne garancije ključna su za mir"

Zelenski je naglasio kako je "ključno imati podršku predsednika Trampa" i da Ukrajina želi pravedan i trajan mir, a ne jednostavni prekid vatre.

"Prekid vatre bez sigurnosnih garancija opasan je za Ukrajinu. Putin je u poslednjih deset godina prekršio primirja 25 puta. Pravi mir je jedino rešenje," rekao je.

Potvrdio je da je Ukrajina spremna potpisati sporazum o mineralima, ali da to nije dovoljno: "Treba nam više. Ukrajinci moraju znati da je Amerika na našoj strani."

"Rusija je neprijatelj, a mi želimo mir s jamstvima"

Ukrajinski predsednik rekao je da ne može promeniti stav svoje zemlje prema Rusiji jer se Ukrajina suočava s brutalnom agresijom.

"Rusi nas ubijaju. Rusija je neprijatelj, i to je realnost. Ukrajina želi mir, ali on mora biti pravedan i trajan. Da bismo to postigli, moramo biti snažni za pregovaračkim stolom," poručio je.

Dodao je da Ukrajina ne može da čeka: "Ako ne možemo da uđemo u NATO, potrebna nam je jasna struktura sigurnosnih garancija od naših američkih saveznika."

"Rat traje predugo i nemamo dovoljno oružja da ih potpuno potisnemo"

Zelenski je istakao kako je Evropa spremna da podrži Ukrajinu i finansira njenu vojsku, ali da SAD mora da igra ključnu ulogu u definisanju sigurnosnih garancija - što će ona da podrazumeva, u kojem obimu i kada će stupiti na snagu.

"Kad budemo imali te garancije, moći ćemo da razgovaramo o diplomatiji s Rusijom, Evropom i SAD-om. Rat traje predugo i nemamo dovoljno oružja da ih potpuno potisnemo," objasnio je.

"Želimo snažne odnose s Amerikom"

Zaključio je da Ukrajinci žele jasnu i snažnu američku poziciju te da je "mir kroz snagu" bio američki princip kroz istoriju.

"Naš odnos s američkim predsednikom više je od odnosa dvojice lidera - to je istorijska i čvrsta veza između naših naroda. Zato uvek počinjem rečima zahvalnosti američkom narodu", rekao je Zelenski.

"Američki narod pomogao je da spasimo naše ljude. Ljudska prava su na prvom mestu, i zato želimo samo snažne odnose sa Sjedinjenim Državama", zaključio je Zelenski.

Autor: Aleksandra Aras