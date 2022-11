OVO SE KRIJE IZA ANINOG BESA NA BIVŠEG MUŽA! Zbog navodne šeme sa Natašom Bekvalac, Nikolićeva preti Rasti da će mu ODUZETI DETE?!

Kada se Nikolićka pre dva dana obrušila na oca svog deteta putem društvene mreže, to je, u prvi mah, delovalo kao grom iz vedra neba.

Pevačica Ana Nikolić napala je bivšeg supruga Stefana Đurića Rastu, navodno zbog bliskosti s Natašom Bekvalac, te zapretila da mu više neće dati da viđa ćerku Taru, saznaju domaći mediji.

Naime, kada se Nikolićka pre dva dana obrušila na oca svog deteta putem društvene mreže, to je, u prvi mah, delovalo kao grom iz vedra neba, ali s obzirom na to da je neposredno pre njenog obraćanja osvanuo vreli snimak s nastupa Bekvalčeve i Raste, ispostavilo se da je ipak to bio okidač za Anine izlive besa.

Njoj je, kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, navodno pao mrak na oči i počela je da pije od ranog jutra da bi se smirila.

