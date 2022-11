ZVANIČNO JE POTVRĐENO: ON danas ulazi u "Prvi bend Srbije" - najveći talent šou u regionu.

Spremite se za sjajnu muzičku zabavu.

On je roker, on je faca, on je sa samo 13 godina znao čime želi da se bavi! I baš on, večeras u 19 časova ulazi sa voditeljkom Anđelom Ašanin u "Prvi bend Srbije" koji se prikazuje na neponovljivoj Insta Tv. On je Milić Vukašinović!

Milić Vukašinović prašio je jugoslovenskom rok scenom i ostao je upamćen kao vrsan gitarista, bubnjar, pevač, ali i kompozitor. Najpoznatiji je po svom rok bendu Vatreni poljubac, ali ga šira publika ga poznaje i po činjenici da je svirao sa najznačanijim sarajevskim sastavima kao što su Indexi i Blelo Dugme. Sa druge strane, Milić je komponovao neke od najpopularnijih narodnih pesama za Tomu Zdravkovića i Hanku Paldum.

Ovu rok zvezdu poznajemo i kao svojevrsog šoumena, te nema sumnje kada se pridruži šarenolikoj ekipi talentovanih ljudi u InstaGradu, da možemo svašta da očekujemo.

Ne propustite ulazak Milića Vukašinovića u najveći talent šou u regionu u danas 19 časova. Pratite Insta Tv i "Prvi bend Srbije".

