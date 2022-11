Za zadrugarku Maju Marinković često se kaže da je "promenila lični opis", te da neuporedivno drugačije izgleda sada u odnosu na svoje prvo pojavljivanje pred TV kamerama, što se može reći i za još jednu bivši zadrugarku, Erminu Pašović.

Ermina je bila učesnica treće i četvrte sezone "Zadruge", gde je bila veoma zapažena, a milionski auditorijum Pinka upoznao ju je potpuno prirodnu, bez korekcija. Međutim, Pašovićeva je po izlasku iz četvrte sezone rijalitija rešila da se reši svih nesavršenosti, koje su joj godinama narušavale samopouzdanje, a rezultat je više nego savršen.

Jedan od vodećih Ermininih problema billo je rošavo lice, pa je tako, nakon što je rešila problem sa aknama, otišla na lasersko uklanjenje ožiljaka. Za ovo je izdvojila od 150 do 250 evra po tretmanu, a uradila ih je, kako tvrde izvori, četiri.

Ubrzo nakon toga podvrgla se operaciji nosa, a ova intervencija kreće se od 3.000 evra. Potom je posetila hirurga kako bi podigla i kapke i za to iskeširala 900 evra, uz to poželela je i mačije oči, čija je cena 4.000 evra. Ermina je uradila i grudi i za njih je izdvojila 3.800 evra, tu su i nove jagodice od 900 evra.

Pašovićeva tu nije stala, već je uvećala u usne, koje su je koštale oko 500 evra, ali korigovala i oblikovala vilicu, metodom "Jaw lan", koja se radi hijaluronskim filerima i košta do 1.000 evra. Da bi došla do željenog izgleda, bivša zadrugarka odlazila je i na botoks tri regije, za šta je dala oko 250 evra. Suma sumarum, kada se se uzme u obzir sve što se Ermini nije dopadalo i šta je promenila na sebe, to ju je sve koštalo 15.250 evra.

Ermina je, inače, jedna od retkih koja se nije sramila da govori o svojim operacijama, naprotiv - motivisala je ljude koji godinama nisu imali hrabrosti da se odluče za neku od intervencija, a bez dlake na jeziku priznala je šta je sve radila na sebi. Takođe, danas ne izgleda ovako samo zahvaljujući "plastičaru", već i svojoj volji i disciplini - odavno se bacila na treninge i specijalni režim ishrane, zahvaljujući čemu je danas zgodnija nego ikada!

Pošto mi inboks već gori, ja nisam tip devojaka koje kriju i ono, u fazonu, zaspale ružne i probudile se lepe preko noći. Ne, sve što sam radila radila sam transparentno jer znam koliko ih ima koji nisu u javnosti, a nemaju hrabrosti. Ne, nisam ni ja imala 34 godine. Ali kada sam donela odluku, stojim iza toga i dokumentujem sve to jer nema potrebe za stidom. Dragi Bog nas je takve dao, sa krivim nosem, sa rošavim licem i tako dalje. Na nama je da skupimo hrabrosti i radimo na tome. Svako ko ima isti problem, znam kako je. Sva sreća pa živimo u 22. veku, gde smo napredovali medicinski i postoji mogućnost. Meni je koža večito problem bila - priznala je svojevremeno na Instagramu Pašovićeva.

Autor: pink.rs