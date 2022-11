ŠOK, ŠOK, ŠOK! Matora organizovala 'S*ks igru istine', zadrugarke priznale SVE! Posle ovoga ništa neće biti isto! (VIDEO)

Nakon ovih odgovora doći će do haosa!

Jovana Tomić Matora, kuma buduće mlade Maje Marinković je odlulila da na devojačkoj večeri pokrene "S*ks igru istine". Zadrugarke su redom išle i izvlačile papire i odgovarale na pitanja.

- Ispričaj blam koji si doživela tokom s*ksa

Ja blamove ne doživljavam, on je imao peh, kad sam ja doživela pet puta orgazam za nekih pola sata. Ja sam htela još, a on nije mogao. To je njegov blam, nije moj. A blam moj je bio najlepši s*ks na haubi od BMW sedmice. Bilo je na haubi, na auto-putu Jagodina-Beograd. Taman što smo počeli, ja zaboravila da je motor radio. Ispržila sam malo g*zu, ali stala nisam. Oboje smo se strumeknuli na auto-put - ispričala je Zorica Marković.