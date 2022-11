TEMPERATURNA KLACKALICA: Srbiji opet preti vremenski haos - zahlađenje, otopljenje, pa OPET ŠOK

Krajem sledeće nedelje moguće je premeštanje visinkog jezgra hladnog i vlažnog vazduha, nakon čega bi ponovo ojačao anticiklon. Pogledajte kakvo će vreme biti u narednih 10 dana u najnovijoj vremenskoj prognozi za Srbiju

U ponedeljak na severu još može biti prolazne kiše ili rosulje, dok će nad ostalim predelima uglavnom biti suvo. Vetar će biti slab i ponovo će se nad velikom delom regiona magla i niski oblaci zadržati veći deo dana, a ponegde i ceo dan. Dnevni maksimum od +10 do +14 u oblačnim i maglovitom predelima i oko +16 u predelima bez magle, stoji u najnovijoj vremenskoj prognozi meteorologa Marka Čubrila za Srbiju.

- Od utorka do petka pod uticajem anticiklona stabilno i suvo uz čestu pojave magle i niskih oblaka, posebno u nizijama i kotlinama regiona. Jutra hladna ali ne jak i u nizijama minimumi uglavnom do 0 do +8 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimum od +14 do +20 tako da će ponovo biti relativno toplo. Hladnije samo u mestima sa dugotrajnom maglom uglavnom oko +8 stepeni Celzijusa - stoji u prognozi.

Kako piše Čubrilo, modeli u noći ka petku simuliraju mogućnost spuštanja jezgra hladnog i vlažnog vazduha sa severoistoka Evrope koje bi za naredni vikend po jutarnjim postavkama moglo usloviti formiranja plitkog ciklona nad južnim Jadranom.

- To bi nam donelo naoblačnje i zahlađenje uz kišu, posebno nad istočnim i središnjim predelima, a uz zahlađenje u oblastima preko 800 metara nadmorske visine bi moglo biti i snega. Vetar prvo severni, zatim istočni i severoistočni,a duž većeg dela Jadrana bura. Dnevni maksimum u padu i trebao bi se kretati od +4 do +12 stepeni Celzijusa - najavljuje meteorolog.

Kako su ovakvi prodori koji stižu preko visinskih ciklona uvek problematični za simulaciju tek oko srede ćemo imati jasniju sliku o tim danima jer i najmanje izmeštanje putanje tog hladnog jezgra znači bitnu izmenu kako u padavinama tako i u snazi mogućeg zahlađenja, piše Čubrilo.

- Posle 15.11. se ponovo simulira jačanje anticiklona nad našim delom Evrope, dok se pred Velikom Britanijom signalizira razvijanje snažnog ciklona. Za sada je izvesno da će uticaj atlantika posle 17.11. biti suviše jak da dozvoli bilo kakvo jače zahlađenje nad našim delom Evrope i ukoliko ne bude promena parametara do pred sam kraj meseca ne bi bilo uslova za pojavu snega u nizijama - stoji u prognozi.

Duguročni GFS (GEFS) tek početkom decembra ima jači signal za moguće snežne padavine i u nizijama ali to je daleko van bilo kakvog pouzdanog okvira prognoze.

Naredni dani donose jačanje anticikona uz čestu pojavu magle i niskih oblaka, dok je krajem nedelje moguće prolazno zahlađenje uz padavine.

