OVO SIGURNO NISTE ZNALI! Kiša nam donela i pesak Sahare: Velike razlike u temperaturi širom Srbije!

Sutra ujutro temperatura od 8 do 12 stepeni, sledeće sedmice ponovo stabilnije vreme.

Snažan ciklon sa Jadranskog mora doneo je promenu vremena sa padavinama, ali i pesak iz Sahare. Sledeće sedmice ponovo stabilnije vreme, što će ići na ruku tome da vazduh bude ponovo zagađen. Bez mraza do sredine novembra, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

Nakon veoma sušnog i toplog oktobra i početka novembra posle dužeg vremena imamo značajniju promnu. Uprkos snažnoj oblačnosti i kišu, ostale su temperature i do 22°C, a u košavskom području i veoma jak jugoistočni vetar. Košava je konačno račistila i veoma zagađen vazduh, pa ćemo ovog vikenda konačno udisati znatno čistiji vazduh.

Sa severa Afrike do našeg područja stigao je i pesak iz Sahare, dodaje meteorolog. Kiša koja je juče padala i koja će danas padati do popodneva, sadržaće će čestice pustinjskog peska, ali već krajem dana i drugog dana vikenda će hladni sektor ciklona usloviti snažna severna strujanja, pa će se i atmosfera od peska pročisiti.

Maksimalne temperature danas do 16°C u Beogradu i do 20°C na jugu i jugoistoku Srbije, uz jugoistočni vetar. Istovremeno, veći deo Vojvodine izuzev juga Banata danas će imati maksimalne temperature od 10 do 12°C.

Drugog dana vikenda biće oblačno i sveže sa slabom kišom, uz slab severozapadni vetar. Nakon jutarnjih 8 do 12°C, maksimalna temperatura biće u nedelju od 11°C na zapadu i severozapadu do 19°C na istoku Srbije, u Begradu do 12°C. Padavine u nedelju biće znatno slabije u odnosu na petak i subotu.

U ponedeljak će biti promenljivo oblačno, tmurno i prohladno, ponegde sa slabom kišom, a maksimalna temperatura biće od 11 do 15°C. U utorak će biti znatno više sunca i biće toplije, a maksimalna temperatura biće od 13 do 19°C.

Sreda će biti najtopliji dan sledeće sedmice. Očekuje se sunčano i relativno toplo, uz jugoistočni vetar, koji će u košavskom području biti pojačan. Maksimalna temperatura biće od 16 do 20°C, u Beogradu do 18°C.

Prema kraju sledeće sedmice biće stabilno i suvo, a magla iz jutarnjih časova mogla bi se duže zadržavati tokom dana u mnogim nižim predelima, a onda bi došlo i do značajnijeg zagađenja vazduha. Zagađenje će nakon kratkotrajne pauze ovog vikenda ponovo biti veoma aktuelno sledeće sedmice.

Nakon veoma toplog početka novembra i pogoršanja vremena tokom ovog vikenda, uz pad temperature na prosečne vrednosti, sledeće sedmice temperature će biti uglavnom oko i malo iznad prosečnih vrednosti, a u sredu za oko pet stepeni više od proseka. Prema trenutnim prognozama mraz u nižim predelima ne očekuje se do sredine novembra, a nema ni snega na vidiku.

Inače, aktuelni ciklon, koji ovog vikenda utiče na vreme u Srbiji, doneo je oblasti Jadrana i Italiji veoma snažne i obilne pljuskove i grmljavinske oluje, uz obilne padavine i olujni južni vetar, dok je u oblasti Alpa pao i obilniji sneg, a sneg će danas padati i na višim planinama Bosne.

