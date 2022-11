STIŽE NAM POMRAČENJE I PUN MESEC: Neka se spreme ova ČETIRI ZNAKA, stižu velike promene

Ovog meseca, tačnije 8. novembra, očekuje nas još moćniji pun Mesec - poklopiće se sa pomračenjem Meseca, a astrolozi tvrde da je ovaj period uvek obojen dramatičnim promenama i iznenađenjima.

Ovo je četrvto i poslednje pomračenje u ovoj godini, a stiže u zemljanom znaku - Biku, a s astrološkog aspekta ovo znači veoma intezivnu energiju, puno nereda, preokreta u bliskim odnosima, srušenih planova, ali donosi i brojne lekcije koje moramo da savladamo kako bi nam budućnost bila bolja.

Naravno, pomračenje i pun Mesec u Biku uticaće na sve znakove Zodijaka, ali na ova 4 najviše: Bika, Lava, Škorpiju i Vodoliju.

Bik

U ovom periodu osećaćete se neodoljivo - mentalno, fizički i emocionalno. No, to što će vam u sopstvenij koži biti vrlo udobno, ne znači da ćete izbeći burne dane. Čekaju vas velike promene i to veoma iznenadne i neočekivane, praktično revolucionarne. Posebno je izražena mogućnost da se te promene dogode u oblasti emocija i partnerstva.

Lav

Ovo pomračenje najviše će pogoditi vašu 10. kuću - kuću karijere i imidža u javnosti, ukazujući na značajne promene koje vas očekuju u vezi karijere, ali i priznanja. Moguće je da ćete shvatiti da vas ono što ste do sada radili ne vodi ka višem cilju, ili ste spremni da se upustite u ambicioznije projekte, preuzmete lidersku poziciju ili se jednostavno nametnete na poslu na bilo koji način. Takođe, budite otvoreni za nove poslovne ponude, a moguće je i da će vam se otvoriti novi putevi za dodatnu zaradu.

Škorpija

Naći ćete se usred pokušaja da pomirite svoje sopstvene potrebe sa potrebama partnera. Bićete primorani da napravite kompromis, iako to možda ne želite, kako biste krenuli napred u nekom važnom odnosu, bilo da je ljubavni, prijateljski ili porodični.

Vodolija

Ovo pomračenje podsetiće vas na neke nezaceljene rane i traume, loše porodične uspomene... Ukoliko još niste, poradite na stvarima iz prošlosti zbog kojih patite i koje vas bole. Takođe, pripremite se na neverovatan razvoj događaja koji se tiče vaše porodice ili voljene osobe.

