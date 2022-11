NAKON ŠTO JE ODBILA DA IZAĐE NA BINU U MLADENOVCU, oglasila se Mia Borisavljević, pa otkrila šta je pozadina priče! Evo i šta je rekao vlasnik kluba!

Pevačica otkrila kakav je problem imala s vlasnikom kluba!

Pevačica Mia Borisavljević nije želela da nastupi pred okupljenom publikom u jednom klubu u Mladenovcu, zbog čega su odmah počela nagađanja šta je navelo pevačicu da postupi na ovaj način. Mia je domaćim medijima otkrila da vlasnik kluba nije želeo da joj isplati honorar.

- Želela sam da nastupim, zato sam i došla i bila spremna da izađem na binu, ali je vlasnik diskoteke došao pre nastupa i saopštio da nema novac da plati ono što je dogovoreno. Zapravo da ima, ali ne može... Da, da, tim rečima, rekao je i da razmišlja da otvori svadbeni salon umesto diskoteke jer mu već nekoliko vikenda ne ide posao. Pa je najbolje da vrati ljudima pare od prodatih karata, a da mi ne nastupimo! Eto, to je to tako je bilo. Otišli smo bez skandala jer je to bila njegova želja i odluka - zaključila je pevačica.

Vlasnik se sada oglasio i otkrio svoju stranu priče šta se sinoć desilo u Mladenovcu.

- Bilo je oko 130 ljudi u klubu, ni gosti sa rezervacijama nisu se pojavili. Njen honorar je 3.000 evra što nije ni malo malo. Pitao sam je da li bi spustila cenu jer sa brojem ljudi ja bih bio u debelom minusu, ona nije htela. Platio sam klavijaturistu i njenog vozača i lepo smo se rastali. Nisam hteo da platim punu cenu zbog već gore pomenutog, a ne zbog toga što kako ona kaže otvaram svadbeni salon. Razumem da je njeni fanovi razočarano kače po društvenim mrežama, ali ja sam ponudio alternativu na koju ona nije želela da pristane - rekao je vlasnik, a onda dodao:

- I da nagalasim, svima koji su sinoć platili ulaz novac je vraćen - dodao je vlasnik kluba.

Autor: M.K.