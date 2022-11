MINA NIKOLIĆ OSVAJA U "PRVOM BENDU SRBIJE" - ALI NE SAMO GLASOVNIM MOGUĆNOSTIMA!

Emocije ne poznaju vreme i mesto.

„Prvi bend Srbije“, muzički šou program koje se emituje na Insta TV, nastao je sa idejom da promoviše pop i rok muziku, ali i da se različiti talentovani muzičari povežu, sviraju zajedno i stvaraju novu, kvalitetnu muziku.

Kako kreativni procesi, kao što znamo, zbližavaju - neminovno je da i u InstaGradu dođe do ljubavnih varnica. Ipak, ono što do sada nismo znali je da pevačica ubojitog vokala, Mina Nikolić, ima svog simpatizera i to ni manje ni više nego Božidara Bokija Miloševića. Ona je tu informaciju podelila sa pevačicom Sofijom Gajdobranski.

"Aca Metini je juče rekao da se Boža loži na mene. Pa mi smo plakali. Ako je to stvarno tačno, to je najsmešnija činjenica IKADA! Zauvek je smešno!" - rekla je Mina.

"Pa, nije isključeno!" - odgovorila je Mini Sofija.

"Da, i Aca mi kaže isto. To je zauvek smešno!" - zaključila je Mina.

Da li Mina govori ono što zapravo misli, ili se krije iza maske osobe koju ništa ne dotiče - pa čak ni simpatije koje su uperene ka njoj, saznaćemo ubrzo. A do tada pratimo pomno dešavanja na Insta TVu i "Prvom bendu Srbije".

Autor: S.P.