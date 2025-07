Kuknjava par ekselans! Aneli plače kao kiša zbog Luke, ne može da dođe sebi: Boli me... (VIDEO)

Ne krije emocije!

Dok su se ostali veselili na žurki, Aneli Ahmić osamila se sa Jelenom Ilić ispod trema, te je tako kroz suze otvorila dušu Ilićevoj.

- Boli me što sam dopustila ovo - plakala je Aneli.

- Verovatno to radi namerno da izazove tvoju reakciju. Ma hajde dopustile smo svašta, nemoj da budeš kao on, neka radi šta hoće ako misli da je to super. Blam stvarno, bar do sada nije radio takve stvari - rekla je Jelena.

- Ne bih se svakako pomirila sa njim, znam ga, upoznala sam ga, ali me boli to što Anđeli prilazi i nazdravlja. Mene bole sve te stvari, povređena sam od pre, povređena sam, boli me to sve - kukala je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić