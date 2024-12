Ne može da dođe sebi: Mateja pao u očaj zbog neverstva, šokiran Gastozovim manjkom samopoštovanja! (VIDEO)

Ne krije koliko mu je teško!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Matejom Matijevićem u "Šiša baru".

- Iskreno nisam raspoložen, stigla me je budalaština koju sam napravio. Poneo sam se kao klinac, ajde da sam uradio nešto što sam želeo, nego iz inata. Na početku sam sa Aneli ušao u neku priču od tri dana, završili odnos, bilo je burno. Vratio sam se ovde zauzet, prva dva utorka sam pričao da sam želeo da pokažem da sam slobodan i nastavio tako da se ponašam. Prvi je bio utorak kad su se Ena i ona spojila, drugi kad su pričali da sam je obacivao u kantu. Posle mesec dana nisam imao komunikaciju ni sa jednom devojkom. Nešto sam saznao, odlepio i poneo sam se katastrofalno, pre svega po sebe, pa i po tu devojku. Ne smatram da je to prevara, nisam uradio to iz želje, nego iz gluposti. Želeo sam da vratim to, poverovao sam u to što sam čuo i hteo sam da se ta osoba oseća loše. Krenuo sam da preispitujem postupke i stvari koje sam znao i shvatio sam da sam napravio katastrofu - pričao je Mateja.

- Ti i Aneli, šta dalje? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ništa, ne iteresuje me. Obratio bih se devojci spolja i rekao da bih voleo da je vidim ovde ako to nije tačno. Postojala je opcija da uđe, sve ćemo da ispravimo, ja sam to napravio jer mi je razvaljena glava. Zna kakve planove smo imali, dokazao bih to i stvarno mi je teško. Trudim se da ne pokažem ljudima da me ne bi gazili. Ako sam kriv ne mora da mi oprosti, samo neka dođe - dodao je Matijević.

- Da li si sa Terzom uspeo da ispeglaš stvari? - upitao je voditelj.

- Apsurdno je to što je govorio, ali cenim nameru. Rekao je neke stvari koje mi se nisu svidele, pa sam mu to zamerio jer ne zna šta radim i koja mi je namera. To se ne radi preko stola. Zamerio sam mu način, a namera je bila super - dodao je on.

- Kako će slika koju je Anđela pokazala u petak uticati na njega? - upitao je Darko Tanasijević.

- Nije mi jasno da ga devojka dva dana izbacuje iz kreveta, a da on tako lako prelazi preko svega. Mislim da mu Anđela nije interes, sviđa mu se, ali morao je da pokaže zube da se to ne bi desilo. Ne, ipak ne treba ja sam pokazao zube, pa bih sam sebi udario šamarčinu. Anđela ispoljava stvari koje ja poznajem i prvi put vidimo tu stranu. Biće još svačega. Meni su slatki, ali nisu jedno za drugo jer su različiti karakteri. Mislim da je Gastoz neko koje lagan i liberalan, čujem kako on nekad dobacuje devojkama, a mislim da se to ne bi svidelo devojkama. Baci on foru, to se ne bi svidelo Anđeli. Mislim da je Anđela striktna i da su dva različita karaktera, pa će to doći na naplatu - komentarisao je Mateja.

Autor: A. Nikolić