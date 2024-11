Zlatni saveti: Ena ne prestaje da kuka zbog Peje, Raško otkrio njihov najveći problem u odnosu! (VIDEO)

Ne krije da joj je raskid teško pao!

Ena Čolić razgovarala je u pabu "Prijatelji" o svom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Nemoj da izgovaraš teške reči - savetovao je Raško.

- Rekla sam i Drvetu da je kreten, da je divan dečko i vaspitan, ali kreten. Bez potrebe je kreten - govorila je Ena.

- To je činjenica, to vidi svako sa strane. Oboje ste egocentici, bar jedno kad bi malo tu spustilo i prihvatilo drugo - dodao je on.

- Šta kad ja njemu ništa ne verujem? Ne veruje ni on meni. Znaš kad bih mu se sad prepustila posle svega i da mu verujem, nikad više - nastavila je Čolićeva.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić