Srpski glumac rešio da se ZAMONAŠI i promeni život iz korena, ovo su svi detalji! PRIPREMA SE ZA MONAŠKI ŽIVOT NA SVETOJ GORI! (FOTO)

Vest potvrdile i njegove kolege!

Dramski umetnik Lazar Dubovac (39), koga publika najviše pamti po ulozi Mališe, odlučio je da napusti glumu i da se zamonaši. Glumac već nekoliko meseci živi na Svetoj Gori, u manastiru Hilandar, što su potvrdile i njegove kolege.

- Hteli smo Lazara da angažujemo u novoj seriji, ali smo čuli da je napustio Srbiju. Čuli smo da je na Hilandaru i da želi da se zamonaši - priča jedan od producenata, koji je želeo da ostane anoniman, a već je s njim sarađivao.

Isto su potvrdili i turisti koji su se nedavno vratili sa Svete Gore.

- Videli smo Mališu. Hteli smo s njim da se slikamo, ali nam nisu dozvolili da ga fotografišemo. Čuo sam da se priprema za monaški život i da je trenutno iskušenik - ispričao je sagovornik.

Iskušenik je termin koji se u religiji koristi da se opiše osoba koja se sprema da se zamonaši i koja se nalazi u nekoj vrsti provere da li je sposobna za monaški život. Pripreme za monaštvo mogu da traju i nekoliko godina nakon kojeg sledi svečani čin, kada će Lazar dobiti i novo ime.

Kontaktirali smo s Lazarom Dubovcem povodom naših saznanja, ali on nije odgovorio na naše poziv i poruke.Odluka glumca ne treba da čudi jer on već više od deset godina odlazi na Hilandar. Pre nekoliko godina pričao je kako je mir pronašao na Svetoj Gori.

- Nisam mogao da se nagledam lepote. Posle nekog vremena provedenog tamo čovek počne da se preispituje zašto je on ovoj planeti i kuda odlazi naša energija i stečeno znanje. Zapitao sam se: čemu jurnjava za poslom, svađe, dokazivanja? Ništa vam ne okupira pažnju - otkrio je on tada.

- Ko jednom ode na to sveto mesto, neka energija ga stalno vuče da se ponovo vrati - dodao je tada Dubovac.

On je tada ispričao da na poznate ličnosti više reaguju turisti nego monasi.

- Ljudi su me prepoznali i čudili se otkud to da im glumac kuva i služi kafu. Monahe ne interesuje ko sam ja, čime se bavim, koliko imam novaca, već je osnova svega ljubav. Kuvanje kafe je vrsta pažnje, a i to je ljubav. Pored toga, krčio sam put u šumi, čistio manastire, pravio sveće, brojanice - završio je Dubovac.

Rastko Lupulović postao Ilarion

Nekadašnji glumac Rastko Lupulović zamonašio se još 1996. godine i uzeo ime Ilarion. Rođen je 1974. godine u Beogradu, a ljubitelji filmske umetnosti ga pamte po ulogama u filmovima "Biće bolje" i "Paket-aranžman", seriji "Otvorena vrata". Godinama je službovao nedaleko od Gnjilana, u Kosovskom Pomoravlju, s titulom episkopa novobrdskog. Krajem maja izabran je za vikarnog episkopa patrijarha Porfirija.

