BALERINA PRIZNALA DA SE ZALJUBILA! Amorova strela ne zaobilazi šank "Prvog benda Srbije"!

Morala je sa cimerima da podeli svoje emocije.

Takmičari muzičkog talent šoua koji je posle gotovo tri nedelje prikazivanja ozbiljno osvojio publiku iz regiona, "Prvi bend Srbije" - koji se prikazuje na Insta TV-u, svakodnevno oduševljavaju svojim muzičkim i plesnim mogućnostima. Ipak, ne možemo da izuzmemo momenat kada uspeju svojim karakterima da iznenade, zaintrigiraju i nasmeju publiku.

Tako je i balerina Jelena Radulović iznenadila svoje cimere izjavom da se ni manje ni više - zaljubila u barmena koji ih uveče služi u InstaGradu.

"Slušajte ovo! Novica i ja smo sinoć izašli napolje i on je stao pored Mine i ja mu kažem da neću da stojim pored nje. I on je seo na ljuljašku i ja bukvalno čučim pored njega. Rekao mi je da sednem pored njega i sela sam na ljuljašku pored i ni pet ni šest - naslonila sam glavu na njega. Istopila sam se cela." - rekla je cimerima kroz osmeh Jelena.

"Naslonila sam glavu na Novicu, a Milić sve vreme gleda u nas dvoje. Sinoć sam se taman toliko napila da mu priznam da sam zaljubljena u njega. I taman kada sam mu rekla: Imam nešto da ti kažem - u tom momentu dolazi obezbeđenje. Samo sam pomislila - Au, brate da li je realno ovo!? I on mi kaže: Ok, rećićeš mi sutra. I sada ja moram ponovo da se toliko napijem da skupim hrabrost da mu kažem." - delila je Jelena svoje emocije i čuđenje sa cimerima.

Cimeri su je savetovali da čim uđe danas Novica, da mu odmah sve kaže kako se oseća. Kao i da je bolje da to uradi na samom početku večeri, da posle može da pije kao čovek. Da treba odmah da se susretne sa realnošću i da joj za to nije potreban alkohol.

Jeleni je očigledno trebao vetar u leđa, i ako je to Novica - pošto podržavamo ljubav, glasamo da to bude on. Radujemo se njihovom novom susretu i pratimo dešavanja u "Prvom bendz Srbije" na Insta Tv-u.

Autor: S.P.