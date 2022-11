SIN ZLATE PETROVIĆ PROGOVORIO O INTIMNOM SNIMKU! Uključio LAJV dok je bio sa devojkom, a onda dobio poziv od oca... SVI DETALJI SKANDALA!

Kako je jedan od retkih koji je dete poznatih roditelja, a publika ga voli, on je progovorio o ostaloj deci poznatih.

Sin pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića, Jovan Pejić veoma je aktivan na društvenoj mreži ''Tik Tok'', a sada je otkrio kakvi su mu planovi u budućnosti, ali je progovorio i o majci i drugoj deci poznatih ličnosti.

- Što se tiče društvenih mreža nemam neke ozbiljnije planove za naredni period, jednostavno snimam neke klipove bez prevelikih planiranja ili montaže tih istih i ne očekujem da zarađujem novac preko toga već da pokazujem običan život poznatih ljudi - rekao je on, pa otkrio koliko mu je pomoglo, a koliko odmoglo to što je dete poznatih roditelja.

- Majka i ja imamo perfektan odnos i takva je situacija sama i u kući kao što je i na "tiktoku" pokazana. Smatram da bi roditelji trebali imati odnos sa decom kao i ja što imam sa svojima. Ne volim ljude koji su previše formalni, a ne volim ni ljude koji su previše opušteni. Neka granica normale je najbitnija u životu kao što je imaju i moji roditelji prema meni.

- Moglo bi se reći da je to tako, ali smatram da i druga deca poznatih zaslužuju bolje kometare. Poznajem skoro sve i smatram da su isto dobri ljudi samo što neki od njih nisu previše odgovrni pa dođu do nekih natpisa do kojih sam i ja 2,3 puta dolazio.

Priznao je da je u emotivno srećnoj vezi, pa otkrio svoj najveći blam.

- Blam sam ispričao više puta i to je ona situacij sa uključenim lajvom". Bio sam sa devojkom kod kuće. Ostali smo sami. Tek bio izašao Instagram lajv. Ona i ja samo hteli da eksperimentišemo, da vidimo kako to radi, upalio sam lajv, ali nisam otišao "end lajv strim", ostao mi je upaljen na lajvu sve vreme. Počeli smo da vodimo ljubav, mene zove ćale, Peja, i kaže: 'Legendice, ostao ti upaljen lajv'. To mi je bila dugogodišnja devojka, nije se, na sreću, ništa videlo previše, ali se sve čulo šta smo radili u tom lajvu.

Autor: M.K.