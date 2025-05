Kristijan Golubović progovorio o razlici u godinama između njega, suprige Kristine i njenih roditelja.

Istaknuti učesnik rijaliti programa "Farmeri" danas je komentarisao vezu Andree Anđelković i Saleta Luksa od kog je ona starija dvadesetpet godina. Naime, Kristijan je savetovao kako treba da obrati pažnju na razliku u godinama između njih dvoje, pa podelio lično iskustvo u odnosu sa svojom sadašnjom ženom Kristinom Spalević.

- Ja sam dvadesetsedam godina stariji -rekao je Kristijan.

- Ti si stariji od njenog oca? -pitao je Boža

- Sedam godina od oca, a deset od majke. To je protivprirodni blud, to Crkva ne priznaje nikad. Sa sedamnaest moraš da tražiš dozvolu da se uzmeš, nikada deca ne mogu da budu krštena. Niko to nije džaba stavio -rekao je Kristijan.

- Je l' možeš ti crkveno da se venčaš sa Kristinom? -pitao je Boža.

- Može, ali je sve to van crkvenog kanona -dodao je Kristijan.

- Koliko će vama u utorak godina braka, tri? -pitao je Boža, a onda mu je Kristijan objasnio zašto se nije venčao sa Kristinom.

