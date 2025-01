ŠTA TO ON IMA, ŠTO NEMAM JA?! Kristijan ispričao kako se zbog njegove ljubomore u mladosti, dečko zamonašio! (VIDEO)

Kristijan progovorio o svojim ljubomornim scenama iz mladosti!

Kristijan Golubović okupio farmere, pa im je ispričao anegdotu koju je doživeo sa jednom devojkom dok je bio mlad.

- Bila jedna riba, zabavljali smo se kao klinci. Odem ja u cz na mesec dana, ona se muvala sa drugim dok ja nisam bio tu. Kada sam izašao uhvatim ga ja, vežem za drvo. Policija već na putu, dovedem ja nju i pitam "pa šta on sada ima bolje nego ja?". Ona se pravda, kaže on je mene muvao, pitam njega on mi kaže, da nije zvao da je to moja devojka. Skinuo sam ga golog, da vidim šta to on ima što nemam ja. Posle toga on se toliko razočarao da je otisao u monahe - rekao je Kristijan, pa nastavio:

- Prelep dečko je bio, ali daj da vidi šta to on ima, pa da se ti muvaš sa njim posle mesec dana - ispričao je Kristijan.

Autor: K.K.