On trči sa kujom koja je pomerila rep: Kristijan žestoko opleo po Aleksandri i Stefanu! Evo ko ima više štapića na nominacijama (VIDEO)

Kristijan bez dlake na jeziku!

Na imanju Farme 8, večeras su održane nominacije. Farmeri biraju između ovonedelj ih sliga, odnosno između Aleksandre Jakšić i Stefana Stojanovića. Dok drugog nominovanog odlučuje isključivo publika i to SMS glasovima. Voditeljka Ivana Šopić pristigla je na imanje kako bi sve bilo sprovedeno po protokolu, a farmeri su krenuli sa izlaganjima.

Nakon što je Andrea Anđelković dodelil štapić Aleksandri, došao je na red Sale Luks.

- Ta njihova priča je krenula jer su kao sugrađani, neću da ih odvajam jer su momak i devojka. Kad je dečko počeo da joj ulazi u krevet dobila je drugu menstruaciju ovog meseca. Ona je gazda ove nedelje, a ne Lakić, on je potrčko. Rekao sam Stefanu da se ne loži, ali pored nje dobija kadar. On ne kapira neke ljude kako mogu, a ona ga manipuliše. Sa mnom ima odličnu komunikaciju, Kristijana uzima u usta, ali on ima toleranciju do neke granice. Nju poznajem dugo, znam kako sa njom treba, dala mi je štapić, a štapić ću da joj vratim -rekao je Luks, pa dao štapić Aleksandri.

- On je dečko sa sela, imamo slična razmišljana. On je čudan, kad mu je sve lepo on ništa ne radi, a kad mu je ružno on sve radi. Meni je Aleksandra prefigana i pokvarena, ona namerno njega manipuliše i pokušava da ga zavede da bi ga navela na fizički kontakt. Takva je Aleksandra, opet je manipulisala da dobije štapiće da bi videla procente. Teško mi je i sramotno da je komentarišem -kazao je Peca, pa je takođe dao štapić Aleksandri.

- Uticala je da dečko preključe ne završi svinjac. Oni uvek pljuju pa ližu i onda nekom novim pljuvanjem opravdavaju to što su lizali. Ja bih rekao samo jednu rečenicu, nakon svega što je radila, ja sam mislio da je zarad njenog opstanka. Čovek odjednom nestaje dok su bili u izolaciji, pa je stalno govorio da je sa njom. Nagla promena, pa se zapitate šta se desilo. Ona mu je dala povoda da je on pomislio da će se je*ati sa njom. Videla je da je dečko sivonja, pa da može nama da se suprotstavi. Njene su sve šale i rijaliti, a upela se toliko da je provaljena. On trči sa kujom koja je pomerila rep, on misli da je u teranju, a ona je u rijaliti modu i tera dečka. Mi ćemo se truditi da on po*ebe nju, a da ona ne zbari njega -kazao je Kristijan, pa takođe dao štapić Aleksandri.

Autor: M. Vićović