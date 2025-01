Strašni sud: Đedović se osvrnuo na odnos Peje i Ene, pa opleo po Aleksandri i Milovanu! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Marko Đedović naredni je došao u emisiju ''Radio Amnezija'', prilikom čega je prokomentarisao odnos Ene Čolić i Jovana Pejiće Peje.

- Kako komentarišeš odnos Peje i Ene? - upitao je Munjez.

- Šta da kažem? Budalaština! Aneli i Peja su bili kod Drveta, vratili se, a ona je meni posle rekala da joj je on celo veče prilazio. On nije normalan ako misli da sam ja uticao na to da ona ćaska s njim. Ja sve njemu pričam iz najbolje namere, a on gluposti priča. Šta je s njim, ja ne znam - rekao je Đedović.

Ko ti je iskreniji od njih dvoje? - upitao je Terza.

- Ne znam, iskreno. Nemam pojma. Ovo je katastrofa što se dešava - istakao je Đedović.

- Kako gledaš na odnos Aleksandre i Milovana? - upitao je Munjez.

- Ne znam šta da kažem. Oboje iznose loše stvari, tu nema ispravne osobe. Nije ona ispravna, a nije ni on. Ona je varao ženu, a ona je pristala da bude druga, veoma jednostavno - istakao je Đedović.

Autor: S.Z.