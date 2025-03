Dao svoj sud! Munjez se osvrnuo na odnos Stefani i Matore, pa urnisao i jednu i drugu: Neka sada VADI KESTENJE IZ VATRE (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj, Darko Tanasijević podigao je Danijela Dujkovića Munjeza kako bi prokomentarisao odnos Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore.

- Rekao sam da treba da priča, kako su dozvolili da jedna dvadesetogodišnjakinja ne proslavi rođendan?! To je tako jadno i bedno. Ona da je na toj strani, pregazila bi je. Smatram da Stefani priča istinu, kroz njena izlaganja sam zaključio da joj se Matora i dalje sviđa. Razočarala me je, jer mi razgovaramo drugačije. Do sebe je ovde dovela zbog svog ponašanja i reakcija ovakvih - rekao je Munjez.

- Kako ocenjuješ način na koji je devojka koja nosi tvoje dete, provodila tu trudnoću sa Matorom - pitao je Darko.

- Zabezeknut sam, blam me je i slušam dokle ovo ide. Stefani kaže: "Evo ja kanalim i sebe", pa bar pokušaj da ne kanališ sebe! Pranje je sa obe strane...Ja znam da će da dođe do vređanja deteta, polako je počela da uzima dete. Ukoliko naše dete bude ovde spominjano, neću se libiti da vređam sva pokolenja, ovde se radi o mom detetu. Ja ću da vratim tri ili pet puta gore. Ne treba da budem toliko odvratan, nemam ni potrebu, kada ona bude nešto rekla, ja ću da joj se obratim - rekao je Munjez.

- Počeo je da me guši, ne može da me kreira kakva treba da budem - rekla je Stefani.

- Naravno, neka sama vadi kestenje iz vatre...Treba da radiš šta hoćeš, budi sa njih 15, to je tvoja sramota - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić