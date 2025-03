NOVA TEORIJA O RASKIDU! Đedović izneo svoj sud o razlazu Stefani i Matore, pa ŠOKIRAO Tomićevu pitanjem: Je l' ste se TUKLE?! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Jovani Tomić Matoroj.

- Da li si uhvatila Stefani na pažnju koja svakoj trudnici treba, pa ste raskinuli posle porođaja kada je malo stala na noge - glasilo je pitanje.

- Nisam, uhvatila sam je na pažnju ovde u rijalitiju. Desilo se šta se desilo i raskinule smo. Ne želim da pričam o raskidu i o njoj, ne želim da pričam o razlozima. Ne dajem lažnu nadu, ne lažem ništa. Desilo se spontano od ostrva, od devojačke večeri - rekla je Matora.

- Sećam se pitanja kada je stiglo za razlog, ja sam rekao da se Stefani pokupila prvi dan nakon porođaja i otišla kući...Kada je bila u debati, pitao sam je nekoliko izokolo pitanja baš za razlog, puštao sam da drugi ljudi upadaju da ne bi bilo jasno. Pitao sam je da li je Stefani kriva što je proneverila njena očekivanja, ona je rekla: "da, ali i ja sam kriva", kao da podeli krivicu. Rekla je da nije došla na sahranu, posle toga sam je pitao koliko dana posle porođaja se desilo, rekla je šest dana, to se uklapa u period nakon porođaja. A onda sam je pitao kakvi su im bili planovi, da bih ja sklopio kockice da li su planirale budućnost, Matora je rekla: "da, jesmo". Kada je ušla, rekla je da je Stefani samo dan nakon porođaja otišla od nje - rekao je Đedović.

- Kada je čula da mi je mama preminula, tada se vratila, razgovarale smo - rekla je Matora.

- Mislim da je Matora njoj jako zamerila to što se planovi koje su one planirale, izjalovilo se, iliti nisu išle po planovima. Matora je pravila slavlje, napravila je doček u stanu u kojem su one živele, ona je sutradan otišla iz tog stana. Šta se desilo?! - rekao je Đedović.

- Ja sam kupila samo kolica. Krevetac je kupila njena mama, krevetac je u Smederevu, plan nije ni bio da Kosta bude sa nama, nego u Smederevu, kao i Stefani...Najveći oslonac nam je bila njena mama koja se razume u to i sve, nije to razlog. Imali smo planove za dalji život, ali su trebale neke stvari da se završe nakon rođenja...Jedino očekivanje koje je izneverila jeste ta svađa, kada se ponovilo nešto što sam rekla da ne želi - rekla je Matora.

- Je l' ste se tukle - pitao je Đedović.

- Ne...Strasti su se rasplamsale, tj. bilo je gore i gore. Planovi su bili da ako ja ne uđem u rijaliti, da sam ostala napolju, naravno da bi se njena mama našla tu da pričuva Kostu, imali smo planove da otputujemo. Naravno da kada Kosta tek stasa - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić